वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम 58 साल से कोई टेस्ट नहीं जीत पाई है. इसी ग्राउंड पर कल से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए जीतना बहुत जरुरी है. शुभमन गिल एंड टीम को पता है कि यहां चुनौती बड़ी है, इसी वजह से कप्तान समेत कई खिलाड़ी वनडे सीरीज को बीच में छोड़कर टेस्ट की तैयारी में जुट गए थे.

भारतीय क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व स्टेडियम में कुल 8 टेस्ट मैच खेले हैं. दोनों के बीच यहां हुआ पहला टेस्ट टीम इंडिया ने जीता था, लेकिन उसके बाद से टीम कोई जीत दर्ज नहीं कर पाई. दोनों के बीच यहां खेले गए आखिरी टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. उस मैच में ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह भी थे जो वर्तमान टीम का हिस्सा भी हैं.

बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड

बेसिन रिजर्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने कुल 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 1 जीता है. भारत ने यहां 1968 में आखिरी टेस्ट मैच जीता था. मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी वाली उस टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद भारत ने यहां 7 टेस्ट मैच खेले, लेकिन एक में भी जीत नहीं पाई.

न्यूजीलैंड ने यहां भारत के खिलाफ खेले 8 में से 5 मैच जीते हैं, 2 टेस्ट ड्रा पर समाप्त हुए हैं. 2020 में यहां आखिरी बार भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट हुआ था. उस मैच की दोनों परियों में भारत 200 का आंकड़ा (165 और 191) भी नहीं छू पाई थी. दोनों पारियों में भारत की तरफ से सिर्फ एक अर्धशतक (मयंक अग्रवाल-58) आया था. ऋषभ पंत के बल्ले से दोनों पारियों में कुल 44 रन (19+25) आए थे. जसप्रीत बुमराह सिर्फ 1 विकेट ले पाए थे.

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