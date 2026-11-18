महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल से संन्यास ले लिया. IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट आने से कुछ घंटे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर बताया कि धोनी चेन्नई के मेंटोर नियुक्त किए गए हैं. रिटायरमेंट के बाद धोनी ने माना कि उनसे 6 साल पहले एक गलती हुई थी और अब वह इसे सुधार रहे हैं. उन्होंने अपने फैंस से कहा कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया.

एमएस धोनी ने संन्यास के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बैकग्राउंड में गाना लगाया "मैं हर एक पल का शायर हूं. हर एक पल मेरी कहानी है." इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फैंस ने मुझे गलत साबित कर दिया, और इसे स्वीकार करने के लिए इससे बेहतर गाना कोई और नहीं हो सकता. शायद इसके दो वर्जन इसलिए बनाए गए थे ताकि मैं गलती कर सकूं और फिर उसे स्वीकार कर सकूं."