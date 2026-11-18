"फैंस ने मुझे गलत साबित कर दिया", IPL से संन्यास के बाद बोले MS Dhoni; शेयर किया वीडियो
CSK के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने IPL से संन्यास ले लिया है, ये मंगलवार को आई रिटेंशन लिस्ट से कुछ घंटे पहले हुआ. इसके बाद धोनी ने माना कि उनसे एक बड़ी गलती हुई थी. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया.
महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल से संन्यास ले लिया. IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट आने से कुछ घंटे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर बताया कि धोनी चेन्नई के मेंटोर नियुक्त किए गए हैं. रिटायरमेंट के बाद धोनी ने माना कि उनसे 6 साल पहले एक गलती हुई थी और अब वह इसे सुधार रहे हैं. उन्होंने अपने फैंस से कहा कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया.
एमएस धोनी ने संन्यास के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बैकग्राउंड में गाना लगाया "मैं हर एक पल का शायर हूं. हर एक पल मेरी कहानी है." इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फैंस ने मुझे गलत साबित कर दिया, और इसे स्वीकार करने के लिए इससे बेहतर गाना कोई और नहीं हो सकता. शायद इसके दो वर्जन इसलिए बनाए गए थे ताकि मैं गलती कर सकूं और फिर उसे स्वीकार कर सकूं."
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