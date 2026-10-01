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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी, ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम

टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी, ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम

Cricket New Rules: आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है. वहीं कुछ नए नियम भी जारी किए हैं. सभी नए नियम 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद से शुरू होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज से लागू होंगे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Oct 2026 07:36 PM (IST)
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इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट के कई नए नियम जारी किए हैं, जो गुरुवार, 1 अक्टूबर से लागू होंगे. हालांकि, ये नए नियम पहले से चल रही इंटरनेशनल सीरीज में लागू नहीं होंगे, जो भी इंटरनेशनल सीरीज 1 अक्टूबर या उसके बाद शुरू होंगी, उनमें ही ये नए नियम लागू होंगे. इसमें सबसे अहम यह है कि अब बल्लेबाजी के दौरान समय बर्बाद करने पर फील्डिंग टीम को 5 रन पेनाल्टी के रूप में मिलेंगे. वहीं वनडे और टी20 इंटरनेशनल में अब हेड कोच ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर आ सकेंगे. महिला क्रिकेट में यह व्यवस्था पहले से लागू थी. इसके अलावा गेंद के साइज और वजन के नियम में भी बदलाव हुआ है. यहां हम आपको 7 मुख्य नए नियमों के बारे में बताएंगे. 

1- समय बर्बाद करने पर जुर्माना 

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अब बैटिंग करते हुए समय बर्बाद करने वाले बल्लेबाजों को पहली चेतावनी दी जाएगी. ऐसा दोबारा करने पर अंतिम चेतावनी दी जाएगी. वहीं तीसरी बार या उसके बाद ऐसी गलती करने पर 5 पेनल्टी रन का सामना करना पड़ेगा.  

2- डे टेस्ट मैचों में भी पिंक बॉल  

टेस्ट क्रिकेट में खराब रोशनी के कारण होने वाले व्यवधानों से बचने के लिए टीमें आपसी सहमति पिंक बॉल का इस्तेमाल कर सकेंगी. यानी अब कम रोशनी या खराब रोशनी की वजह से मैच रोका नहीं जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो टीमें पिंक बॉल से डे टेस्ट मैच भी खेल सकेंगी. इससे पहले सिर्फ डे-नाइट टेस्ट मैचों में ही पिंक बॉल का इस्तेमाल होता था.

3- दिन का अंतिम ओवर 

अब टेस्ट मैचों में अंतिम ओवर में विकेट गिरने से दिन का खेल अपने आप खत्म नहीं होगा. अगर ओवर की बाकी गेंद बची हैं और प्लेइंग कंडीशंस ठीक हैं तो वो ओवर पूरा कराया जाएगा. 

4- ओवरथ्रो की परिभाषा 

ओवरथ्रो को सख्ती से स्टंप्स की ओर गेंद को निर्देशित करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है. सामान्य मिसफील्ड इसमें शामिल नहीं हैं.

5- पूरा नियंत्रण

अब रन-आउट या स्टंपिंग के लिए विकेट गिराते समय फील्डरों का गेंद पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी होगा. सिर्फ हाथ टच होना वैध्य नहीं माना जाएगा. 

6- महिला क्रिकेट गेंदों के मानक 

सख्त आकार और वजन के विनिर्देशों के तहत पुरुषों, महिलाओं और जूनियर क्रिकेट गेंदों के लिए तीन अलग-अलग श्रेणियां स्थापित की गई हैं. 

7- टी20 इंटरनेशनल में पारी का ब्रेक 

मैच के बीच में 15 मिनट का निश्चित अंतराल लागू किया गया है, समय की हानि होने पर इसे घटाकर 10 मिनट किया जा सकता है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Oct 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
ICC Cricket Rules Cricket News
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