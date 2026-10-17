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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज बेंगलुरू में बारिश, अगर रद्द हो गया 5वां टी20, तो कौन बनेगा सीरीज का विजेता?

आज बेंगलुरू में बारिश, अगर रद्द हो गया 5वां टी20, तो कौन बनेगा सीरीज का विजेता?

IND vs WI 5th T20 Rain Chances: भारत और वेस्टइंडीज का पांचवां टी20 मैच आज बेंगलुरू में खेला जाएगा. इस मैच में बारिश आने की काफी अधिक संभावना है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज का पांचवां और आखिरी टी20 मैच आज 17 अक्टूबर को बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच कई कारणों से आकर्षण का केंद्र बना होगा. जो बेंगलुरू में जीतेगा वही सीरीज का विजेता कहलाएगा, भुवनेश्वर कुमार को 5वीं टी20 के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया था. इसलिए आज भुवनेश्वर 4 साल बाद टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में आ सकते हैं. मगर बेंगलुरू का मौसम फैंस की सभी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है.

बेंगलुरू के लोगों के लिए आज का मौसम खुशनुमा रहने वाला है, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए नहीं. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच से पहले लगातार भारी बारिश की संभावना है और मैच जब शुरू होगा यानी 7 बजे के करीब भी 67 प्रतिशत बारिश का अनुमान है.

रात 8 बजे और उसके बाद भी आसमान में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश जारी रह सकती है. ऐसे में पूरी संभावना बनी रहेगी कि दोनों टीमों का 5-5 ओवर का मैच भी ना हो पाए. यहां जान लीजिए अगर भारत-वेस्टइंडीज पांचवां टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो सीरीज का विजेता कौन बनेगा?

बारिश आई, तो विजेता कौन?

अगर आज बेंगलुरू में पांचवां टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है. ऐसे में सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी और दोनों टीम ट्रॉफी शेयर करेंगी. बता दें कि आज तक वेस्टइंडीज की टीम भारत को उसी के घर पर किसी टी20 सीरीज में हरा नहीं पाया है. आज शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज पहली बार भारत को उसी के घर पर हरा सकती है. मगर बारिश उसकी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है.

भुवनेश्वर कुमार खेलते हैं या नहीं, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है. अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो मयंक यादव या प्रिंस यादव में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 17 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Bengaluru India Vs West Indies IND Vs WI
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