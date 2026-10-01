वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अचानक टीम इंडिया में एक बदलाव किया है. दरअसल, बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव किया है. स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. अचानक उनका यूं बाहर होना हर किसी के लिए हैरान करने वाला है. वह गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 में सेमीफाइनल मैच खेले और पूरी तरह फिट भी दिखे.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्तूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. फिलहाल दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें टीम इंडिया 2-0 से आगे है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे शनिवार, 3 अक्तूबर को खेला जाएगा. बीसीसीआई ने दूसरे वनडे में चोटिल हुए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज को तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है.

क्यों वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर?

वॉशिंगटन सुंदर की किसी तरह की चोट नहीं लगी है. वह पूरी तरह फिट हैं. दरअसल, एक खास प्लान के तहत वॉशिंगटन सुंदर को बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से बाहर किया है. सुंदर अभी एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. वह 3 अक्तूबर को फाइनल मुकाबला खेलेंगे. इसके तीन दिन बाद 6 अक्तूबर से वेस्टइंडीज टी20 सीरीज शुरू होगी. इसके ठीक बाद भारत को न्यूजीलैंड का दौरा करना है. न्यूजीलैंड में टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज भी खेलनी है. इसी को ध्यान में रखकर बीसीसीआई ने सुंदर को वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से बाहर किया है. बीसीसीआई चाहती है कि वॉशिंगटन सुंदर रेड बॉल फॉर्मेट में ध्यान दें. उन्हें टीम से रिलीज किया गया है, ताकि वह रणजी ट्रॉफी में खेल सकें और न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी कर सकें.

वॉशिंगटन सुंदर की जगह किसे मिला मौका?

वॉशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट वाकई हैरान करने वाला है. बीसीसीआई ने सुंदर की जगह नमन धीर को टीम इंडिया में शामिल किया है. वह पहली बार भारत की टी20 टीम में शामिल हुए हैं. नमन धीर वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों वनडे मैच खेले. दोनों ही मैचों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन वह गेंदबाजी करते दिखे. हालांकि, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर.

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