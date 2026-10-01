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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. BCCI ने उनके बाहर होने का कारण बताया और रिप्लेसमेंट का भी एलान कर दिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Oct 2026 05:48 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अचानक टीम इंडिया में एक बदलाव किया है. दरअसल, बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव किया है. स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. अचानक उनका यूं बाहर होना हर किसी के लिए हैरान करने वाला है. वह गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 में सेमीफाइनल मैच खेले और पूरी तरह फिट भी दिखे. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्तूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. फिलहाल दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें टीम इंडिया 2-0 से आगे है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे शनिवार, 3 अक्तूबर को खेला जाएगा. बीसीसीआई ने दूसरे वनडे में चोटिल हुए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज को तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है. 

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क्यों वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर?

वॉशिंगटन सुंदर की किसी तरह की चोट नहीं लगी है. वह पूरी तरह फिट हैं. दरअसल, एक खास प्लान के तहत वॉशिंगटन सुंदर को बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से बाहर किया है. सुंदर अभी एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. वह 3 अक्तूबर को फाइनल मुकाबला खेलेंगे. इसके तीन दिन बाद 6 अक्तूबर से वेस्टइंडीज टी20 सीरीज शुरू होगी. इसके ठीक बाद भारत को न्यूजीलैंड का दौरा करना है. न्यूजीलैंड में टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज भी खेलनी है. इसी को ध्यान में रखकर बीसीसीआई ने सुंदर को वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से बाहर किया है. बीसीसीआई चाहती है कि वॉशिंगटन सुंदर रेड बॉल फॉर्मेट में ध्यान दें. उन्हें टीम से रिलीज किया गया है, ताकि वह रणजी ट्रॉफी में खेल सकें और न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी कर सकें. 

वॉशिंगटन सुंदर की जगह किसे मिला मौका?

वॉशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट वाकई हैरान करने वाला है. बीसीसीआई ने सुंदर की जगह नमन धीर को टीम इंडिया में शामिल किया है. वह पहली बार भारत की टी20 टीम में शामिल हुए हैं. नमन धीर वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों वनडे मैच खेले. दोनों ही मैचों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन वह गेंदबाजी करते दिखे. हालांकि, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
BCCI Washington Sundar India Vs West Indies TEAM INDIA Naman Dhir
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