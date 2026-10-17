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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया से हुए बाहर, स्टार गेंदबाज ने किया रिप्लेस; कप्तान भी बदला

भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया से हुए बाहर, स्टार गेंदबाज ने किया रिप्लेस; कप्तान भी बदला

भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं. 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में क्रुणाल पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे होंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं. दरअसल 30 अक्टूबर से हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जिसमें भुवनेश्वर भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले थे. चूंकि भुवनेश्वर न्यूजीलैंड टूर के लिए टी20 टीम में चुने गए हैं, इसलिए वह हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे. क्रुणाल पांड्या नए कप्तान बन गए हैं और भुवनेश्वर की जगह कुलवंत खेजरोलिया को मिली है.

34 वर्षीय कुलवंत खेजरोलिया बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं और IPL में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं. उन्होंने 7 सदस्यीय टीम इंडिया में भुवनेश्वर कुमार की जगह ली है. इस टीम में कप्तान क्रुणाल पांड्या के अलावा शशांक सिंह, नीतीश राणा, राहुल तेवतिया, राहुल त्रिपाठी, टी नटराजन और अब खेजरोलिया भी जुड़ गए हैं.

भारत का अपडेटेड स्क्वाड: क्रुणाल पांड्या (कप्तान), शशांक सिंह, नीतीश राणा, राहुल तेवतिया, राहुल त्रिपाठी, टी नटराजन और कुलवंत खेजरोलिया

न्यूजीलैंड सीरीज में खेलेंगे भुवनेश्वर

भुवनेश्वर कुमार 4 साल बाद टीम इंडिया में वापस आए हैं. उन्हें 22 अक्टूबर से शुरू हो रही न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया है. इसके अलावा उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मैच से पहले भी टीम इंडिया में शामिल किया गया. भुवनेश्वर अभी भारत की सीनियर टीम के साथ हैं, इसलिए हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे.

पिछले सीजन हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. टीम इंडिया में दिनेश कार्तिक और रॉबिन उथप्पा के रूप में 2 दिग्गज मौजूद थे. मगर भारतीय टीम कुवैत से भी हार गई थी और उसे ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. इस बार टीम इंडिया में सभी एक्टिव क्रिकेटरों को शामिल किया गया है.

क्या है हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट?

हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट 30 अक्टूबर-1 नवंबर तक खेला जाएगा. इस लीग में कुल 12 टीम खेलेंगी, भारत को पाकिस्तान और यूएई के साथ ग्रुप सी में रखा गया है. 30 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट में एक पारी सिर्फ 6 ओवर की होती है, प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं. अगर कोई बल्लेबाज 50 रन बना लेता है तो उसे रिटायर होना पड़ता है. अगर एक टीम के सभी 5 विकेट गिर जाते हैं तो आखिरी बल्लेबाज बैटिंग करता रहेगा और पांचवें नंबर पर आउट होने वाला बल्लेबाज रनर की भूमिका में रहेगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 17 Oct 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Krunal Pandya India Squad Hong Kong Sixes
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