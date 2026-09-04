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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें

कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें

Team India Chief Selector Qualifications: अभी अजीत अगरकर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर हैं. यहां जान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर बनने के लिए क्या क्वालीफिकेशन चाहिए होती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Sep 2026 02:27 PM (IST)
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टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर पद चर्चा में है. अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर महीने में समाप्त हो रहा है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया का कहना था कि गुरुवार को हुई मीटिंग में अगरकर के कार्यकाल पर कोई फैसला नहीं लिया गया. वहीं सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अगरकर को चीफ सेलेक्टर पद से बर्खास्त कर दिया गया है. हालांकि बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

अगरकर का भविष्य अधर में लटका हुआ है. चूंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अब सिर्फ एक साल दूर रह गया है, ऐसे में चीफ सेलेक्टर और अन्य चयनकर्ताओं का रोल बहुत अहम हो जाता है. अभी तक अगरकर पर बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन क्या आपने काभी यह सोचा है कि चीफ सेलेक्टर बनने के लिए किसी व्यक्ति को कौन सी योग्यताओं की जरूरत पड़ती है. क्या कोई भी टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बन सकता है और इसके लिए क्या क्वालीफिकेशन चाहिए होती है?

चीफ सेलेक्टर की योग्यताएं

BCCI की सेलेक्शन कमिटी का चेयरमैन यानी चीफ सेलेक्टर बनने के लिए योग्यताएं:

  • क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए कम से कम 5 साल पूरे हो चुके हों.
  • कम से कम 7 टेस्ट मैचों का अनुभव
  • आवेदनकर्ता ने कम से कम 10 वनडे और 20 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों. या उसे 30 फर्स्ट-क्लास मैचों का अनुभव हो.
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति BCCI की किसी भी कमिटी का कुल मिलाकर 5 साल तक सदस्य ना रहा हो.

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अब तक के इतिहास में 10 लोग टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर पद संभाल चुके हैं. अगरकर से पहले इस पद पर चेतन शर्मा बने हुए थे, जो 2022-23 तक मुख्य चयनकर्ता रहे. हालांकि इस बीच 2023 में शिव सुंदर दास कुछ समय के लिए अंतरिम चीफ सेलेक्टर बने थे.

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अजीत अगरकर का करियर

अजीत अगरकर ने अक्टूबर 2013 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था. उन्हें 2023 में टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर चुना गया था, यानी उन्हें रिटायर हुए 10 साल पूरे हो चुके थे.

अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में अगरकर ने 191 वनडे मैचों में 288 विकेट लिए और बल्लेबाजी में तीन अर्धशतक सहित 1269 रन भी बनाए. 26 टेस्ट मैचों में उनके नाम 58 विकेट रहे, जबकि वो टीम इंडिया के लिए केवल 4 टी20 मैच खेल पाए जिनमें उन्होंने तीन विकेट लिए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar TEAM INDIA
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