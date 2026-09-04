पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ. जुलाई 2026 में जोर पकड़ चुके इस आंदोलन में कई हिंसक घटनाएं हुईं, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों को चोटें आईं और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. इस मामले में जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि प्रोटेस्ट में कई असमाजिक तत्व शामिल थे, जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री थी.

ऐसे 2873 लोग पाए गए थे जिनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए थे और बाकी छात्रों पर FIR वापस लेने की बात कही थी. हालांकि, अब एक नई रिपोर्ट से दिल्ली पुलिस के 'झूठ' की पोल खुलती दिख रही है.

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CJP प्रोटेस्ट के समय जेल में थे 25 क्रिमिनल

दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन के आधार पर डेटा जारी कर बताया था कि जंतर-मंतर पर शामिल पाए गए हिस्ट्रीशीटर्स में वह लोग शामिल थे जिनपर हत्या, हत्या के प्रयास, रेप और POCSO केस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं. हालांकि, अब सामने आ रहा है कि पुलिस के बताए गए बदमाशों में से करीब 25 उस समय जेल के अंदर कैद थे यानी उनका जंतर-मंतर पर होना असंभव था. ऐसे में सवाल उठता है कि वो चेहरे किसके थे, जिनकी दिल्ली पुलिस ने पहचान की थी?

कुछ अपराधियों के जेल में होने की बाद खुद पुलिस रिकॉर्ड से ही पता चली है. जेल और कोर्ट के रिकॉर्ड्स से यह पाया गया है कि करीब 25 बंदियों को उस समय रिहाई नहीं मिली थी और उन्हें नियमों के आधार पर जेल में ही बंद होना चाहिए था. एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 2873 लोगों में 205 ऐसे थे जिनपर बेहद गंभीर मामलों में केस दर्ज थे. 101 पर हत्या, 61 पर रेप, 6 पर POCSO, 37 पर हत्या के प्रयास के मामले में FIR हुई थी.

दिल्ली की 3 अलग-अलग जेलों में बंदे थे बदमाश

दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने जिन 25 अपराधियों के धरना स्थल पर होने का दावा किया था, वो उस समय तिहाड़, मंडोली और रोहिणी की जेलों में बंद थे. इनमें से 17 पर मर्डर चार्ज, चार पर रेप केस और चार पर हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं.

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