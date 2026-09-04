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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे

पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे

दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 2800 से ज्यादा लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन अब पता चल रहा था कि चेहरे से पहचाने गए इन बदमाशों में से कई लोग उस समय जेल के अंदर थे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Sep 2026 02:06 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ. जुलाई 2026 में जोर पकड़ चुके इस आंदोलन में कई हिंसक घटनाएं हुईं, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों को चोटें आईं और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. इस मामले में जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि प्रोटेस्ट में कई असमाजिक तत्व शामिल थे, जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री थी. 

ऐसे 2873 लोग पाए गए थे जिनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए थे और बाकी छात्रों पर FIR वापस लेने की बात कही थी. हालांकि, अब एक नई रिपोर्ट से दिल्ली पुलिस के 'झूठ' की पोल खुलती दिख रही है. 

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CJP प्रोटेस्ट के समय जेल में थे 25 क्रिमिनल

दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन के आधार पर डेटा जारी कर बताया था कि जंतर-मंतर पर शामिल पाए गए हिस्ट्रीशीटर्स में वह लोग शामिल थे जिनपर हत्या, हत्या के प्रयास, रेप और POCSO केस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं. हालांकि, अब सामने आ रहा है कि पुलिस के बताए गए बदमाशों में से करीब 25 उस समय जेल के अंदर कैद थे यानी उनका जंतर-मंतर पर होना असंभव था. ऐसे में सवाल उठता है कि वो चेहरे किसके थे, जिनकी दिल्ली पुलिस ने पहचान की थी?

कुछ अपराधियों के जेल में होने की बाद खुद पुलिस रिकॉर्ड से ही पता चली है. जेल और कोर्ट के रिकॉर्ड्स से यह पाया गया है कि करीब 25 बंदियों को उस समय रिहाई नहीं मिली थी और उन्हें नियमों के आधार पर जेल में ही बंद होना चाहिए था. एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 2873 लोगों में 205 ऐसे थे जिनपर बेहद गंभीर मामलों में केस दर्ज थे. 101 पर हत्या, 61 पर रेप, 6 पर POCSO, 37 पर हत्या के प्रयास के मामले में FIR हुई थी.

दिल्ली की 3 अलग-अलग जेलों में बंदे थे बदमाश

दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने जिन 25 अपराधियों के धरना स्थल पर होने का दावा किया था, वो उस समय तिहाड़, मंडोली और रोहिणी की जेलों में बंद थे. इनमें से 17 पर मर्डर चार्ज, चार पर रेप केस और चार पर हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 04 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS DELHI POLICE
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