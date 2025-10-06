क्या कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा की तनख्वाह में होगी कटौती, अब BCCI से कितनी सैलरी मिलेगी?

पिछले एक साल के भीतर भारतीय क्रिकेट टीम का कायापलट हुआ है. टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा के हाथों से ODI कप्तानी भी चली गई है. शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम के नए कप्तान बन गए हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय शृंखला में गिल भारतीय टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. क्या कप्तानी छीने जाने से रोहित शर्मा को BCCI से मिलने वाली सैलरी में कटौती हो जाएगी? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जो भी खिलाड़ी आते हैं, उन्हें ग्रेड प्रणाली अनुसार सैलरी दी जाती है. खिलाड़ियों को ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C में बांटा गया है. इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि खिलाड़ी कप्तान है या उपकप्तान.

रोहित शर्मा ग्रेड A+ कैटेगरी में आते हैं, इसमें आने वाले खिलाड़ियों को BCCI सालाना 7 करोड़ रुपये की सैलरी देती है. कप्तानी जाने के बाद भी रोहित ग्रेड A+ कैटेगरी में ही रहेंगे, इसलिए उन्हें मिलने वाली तंख्वाह पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. बताते चलें कि रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा वो 3 क्रिकेटर हैं जिन्हें साल में 7 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है.

BCCI की 2024-25 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शुभमन गिल को ग्रेड A में रखा गया था. भारतीय वनडे टीम के नए कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई साल में 5 करोड़ रुपये की तंख्वाह देता है. सभी वर्गों पर नजर डालें तो ग्रेड A+ वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़, ग्रेड A वाले प्लेयर्स को सालाना 5 करोड़ और ग्रेड B वाले क्रिकेटरों को साल में 3 करोड़ रुपए मिलते हैं. वहीं ग्रेड C में आने वाले क्रिकेटरों को सालाना एक करोड़ रुपये मिलते हैं.

