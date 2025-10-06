ऋषभ पंत लगभग 3 महीने से कोई क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं. उन्हें इंग्लैंड टूर पर चौथे टेस्ट मैच में चोट आई थी, जिसके बाद वो एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल रहे हैं. उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर आया था, जिससे ना उबर पाने के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए भी भारतीय स्क्वाड में नहीं चुना गया है. अब खबर है कि पंत रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में वापसी कर सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया है कि ऋषभ पंत को 10 अक्टूबर तक पूरी तरह फिट घोषित किया जा सकता है. इस हफ्ते उनकी फिटनेस की जांच होनी है और उन्हें काफी लंबी रिकवरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम पंत की फिटनेस को लेकर कोई ढील नहीं देना चाहती है.

ऋषभ पंत ने करीब एक सप्ताह पहले एक वर्कआउट का वीडियो क्लिप साझा किया था. इस वर्कआउट में वो गेंद से फुटबॉल ड्रिल्स, साइकलिंग और अन्य एक्सरसाइज भी करते दिखे. उनके पैर पर कोई पट्टी नहीं बंधी थी.

रणजी ट्रॉफी में होगा रिटर्न!

अगर बीसीसीआई की मेडिकल टीम ऋषभ पंत को क्लीन चिट दे देती है तो वो रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए सीजन का दूसरा मैच खेलते दिख सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक डीडीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि ऋषभ पंत खुद कह चुके हैं कि वो 25 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे.

उन्होंने खुद इस बाबत कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो कब दिल्ली की टीम को जॉइन करेंगे. उनका कहना है कि वो पहले मेडिकल टीम से क्लीन चिट पाना चाहते हैं. अगर उनकी वापसी होती है तो पंत दिल्ली टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं. ऋषभ पंत रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं तो उनकी भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान वापसी होगी, क्योंकि उस समय टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई टूर पर होगी.

