हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान ऋषभ पंत की होगी मैदान पर वापसी! इस टूर्नामेंट में मचाएंगे धमाल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट

ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान ऋषभ पंत की होगी मैदान पर वापसी! इस टूर्नामेंट में मचाएंगे धमाल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट

Rishabh Pant Return Date: ऋषभ पंत लगभग 3 महीने से कोई क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं. उनकी क्रिकेट मैदान में वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Oct 2025 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ पंत लगभग 3 महीने से कोई क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं. उन्हें इंग्लैंड टूर पर चौथे टेस्ट मैच में चोट आई थी, जिसके बाद वो एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल रहे हैं. उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर आया था, जिससे ना उबर पाने के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए भी भारतीय स्क्वाड में नहीं चुना गया है. अब खबर है कि पंत रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में वापसी कर सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया है कि ऋषभ पंत को 10 अक्टूबर तक पूरी तरह फिट घोषित किया जा सकता है. इस हफ्ते उनकी फिटनेस की जांच होनी है और उन्हें काफी लंबी रिकवरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम पंत की फिटनेस को लेकर कोई ढील नहीं देना चाहती है.

ऋषभ पंत ने करीब एक सप्ताह पहले एक वर्कआउट का वीडियो क्लिप साझा किया था. इस वर्कआउट में वो गेंद से फुटबॉल ड्रिल्स, साइकलिंग और अन्य एक्सरसाइज भी करते दिखे. उनके पैर पर कोई पट्टी नहीं बंधी थी.

रणजी ट्रॉफी में होगा रिटर्न!

अगर बीसीसीआई की मेडिकल टीम ऋषभ पंत को क्लीन चिट दे देती है तो वो रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए सीजन का दूसरा मैच खेलते दिख सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक डीडीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि ऋषभ पंत खुद कह चुके हैं कि वो 25 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे.

उन्होंने खुद इस बाबत कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो कब दिल्ली की टीम को जॉइन करेंगे. उनका कहना है कि वो पहले मेडिकल टीम से क्लीन चिट पाना चाहते हैं. अगर उनकी वापसी होती है तो पंत दिल्ली टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं. ऋषभ पंत रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं तो उनकी भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान वापसी होगी, क्योंकि उस समय टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई टूर पर होगी.

यह भी पढ़ें:

क्या रोहित शर्मा पर आने वाली है एक और बैड न्यूज़? सुनील गावस्कर का जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 08:29 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant Injury Rishabh Pant News RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget