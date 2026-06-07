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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर ऐसा हुआ तो दूसरी पारी बिना खेले अफगानिस्तान को हरा देगी टीम इंडिया, जानें ICC का नियम

अगर ऐसा हुआ तो दूसरी पारी बिना खेले अफगानिस्तान को हरा देगी टीम इंडिया, जानें ICC का नियम

IND vs AFG Follow On Score: अफगानिस्तान टीम पहली पारी में 113 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी है. जानिए भारत के खिलाफ फॉलो-ऑन बचाने के लिए उसे अभी कितने रन और बनाने हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 06:29 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने 564 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान टीम भयंकर मुश्किल में है, क्योंकि उसने 113 के स्कोर तक पांच विकेट गंवा दिए हैं. यह भारतीय टीम के लिए बड़ी जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका है.

दरअसल टीम इंडिया के पास मौका है कि वह दूसरी पारी में बैटिंग किए बिना ही जीत दर्ज कर ले. लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि भारतीय टीम को दूसरी पारी में बैटिंग भी ना करनी पड़े और वह बड़ी जीत भी दर्ज कर ले. दरअसल अफगान टीम अब फॉलो-ऑन के फेर में फंस गई है. यहां जान लीजिए अफगानिस्तान को अभी फॉलो-ऑन बचाने के लिए पहली पारी में कितने रन और बनाने हैं.

अफगानिस्तान को कितने रन चाहिए?

टेस्ट क्रिकेट के नियमानुसार दोनों टीमों की पहली पारी के अंत के बाद टीम A 200 या उससे ज्यादा रनों की बढ़त हासिल कर लेती है, तो वह टीम बी को फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर कर सकती है. फॉलो-ऑन से बचने के लिए अफगानिस्तान को पहली पारी में कम से कम 365 रन बनाने होंगे.

अफगान टीम अपनी पहली पारी में 113 रन तक पांच विकेट खो चुकी है. यदि फॉलो-ऑन बचाना है तो उसे पहली पारी में अभी 252 रन और बनाने हैं. अगर अफगानिस्तान टीम पहली पारी में बचे हुए 252 रन बनाने से पहले ही ऑलआउट हो जाती है, तो टीम इंडिया चाहे तो उसे दोबारा बैटिंग के लिए बुला सकती है.

यह भी पढ़ें: भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट मैच खेलने का कितना पैसा कमाते हैं? रकम होश उड़ा देगी

बिना बैटिंग करे जीतेगी टीम इंडिया

अगर अफगानिस्तान फॉलो-ऑन बचाने में नाकामयाब रहती है, तो भारतीय टीम उसे दोबारा बैटिंग करने के लिए कह सकती है. जब अफगानिस्तान टीम दोबारा बैटिंग करने आए और उसके बाद भी टीम इंडिया पर बढ़त नहीं ले पाती है, तो भारत पारी के अंतर से मुकाबला जीत लेगा.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jun 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Afghanistan IND VS AFG
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