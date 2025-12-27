भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है, टीम ने इस चक्र में 9 मैच खेले हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं. यानी, टीम इंडिया अब भी फाइनल में पहुंच सकती है.

डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र में भारत की पहली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ थी. इंग्लैंड दौरे पर भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली, जो 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई. इसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज का घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया. गिल की कप्तानी में भारत यहां तक ठीक जा रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर मिली हार ने मुश्किलें खड़ी कर दी और टीम इंडिया को अंक तालिका में नीचे कर दिया.

WTC 2025-27 चक्र में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शुभमन गिल चोटिल हो गए थे, जिसके बाद ऋषभ पंत ने कमान संभाली. भारत इस टेस्ट को हार गया, जबकि जीतने के लिए लक्ष्य सिर्फ 124 का था. दूसरा टेस्ट पंत का बतौर कप्तान पहला टेस्ट था, भारत उसे भी हार गया.

कुल मैच- 9



जीते- 4



हारे- 4



ड्रा- 1

पोजीशन- 6

अब WTC 2027 फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?

डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र में भारतीय टीम के अभी 9 मैच बचे हुए हैं. फाइनल में पहुंचने की संभावना को बनाए रखने के लिए टीम इंडिया को कम से कम 8 मैच जीतने होंगे. यानी लगभग हर मैच ही जीतना है. 8 मैच जीतकर टीम पॉइंट प्रतिशत 70 से पार कर पाएगा. ऐसे में टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है.

पिछले 3 फाइनल को देखें तो फाइनल खेलने वाली टीमों का जीत प्रतिशत औसतन 64-68 रहा है, ऐसे में भारत को 9 में से 8 मैच तो कम से कम जीतने ही होंगे.

भारत की अगली टेस्ट सीरीज

भारतीय टीम को अब 2 सीरीज विदेश में खेलनी है. लेकिन अगस्त 2026 तक भारतीय टीम रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगी. भारत अगली टेस्ट सीरीज के लिए अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगा, यहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. इसके बाद भारत अक्टूबर-नवंबर 2026 में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा.