IND vs AUS: ये नया ग्रेग चैपल है..., हर्षित राणा की वजह से बुरी तरह ट्रोल हुए गौतम गंभीर; फैंस बोले- टीम इंडिया को बर्बाद...
Harshit Rana Batting Position: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है. इस मैच में हर्षित राणा के बल्लेबाजी क्रम को लेकर गौतम गंभीर ट्रोल हो रहे हैं.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, जो पहले 10 ओवरों में बहुत बढ़िया साबित हुआ. भारतीय टीम ने पहले 5 विकेट मात्र 49 के स्कोर तक गंवा दिए थे. लगातार विकेट गिरते रहने के बावजूद अभिषेक शर्मा ने तूफानी बैटिंग जारी रखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में हर्षित राणा आ गए हैं, जिन्हें सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया.
पिछले एक साल में भारत का बल्लेबाजी क्रम ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सेट हो चुका था. ऐसे में हर्षित राणा को सातवें क्रम पर भेजकर गौतम गंभीर ने आलोचनाओं को दावत दी है. आलम यह रहा कि शिवम दुबे को हर्षित के कारण बेंच पर बैठना पड़ा. सोशल मीडिया पर लोग गौतम गंभीर को नया ग्रेग चैपल तक कहने लगे हैं.
गौतम गंभीर हुए ट्रोल
एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो भारतीय टीम में पक्षपात से तंग आ चुके हैं, क्योंकि अर्शदीप को बाहर बैठाकर हर्षित राणा को मौका दिया जा रहा है. वहीं एक व्यक्ति ने लिखा कि न जाने गंभीर का हर्षित से क्या लगाव है. लोगों ने हर्षित को शिवम दुबे से पहले बैटिंग पर भेजने के सवाल पर बड़े सवाल खड़े किए.
गौतम गंभीर के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव के फैसले को बेवकूफी भरा फैसला तक कहा गया. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि गौतम गंभीर धीरे-धीरे ग्रेग चैपल बनते जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य भारतीय क्रिकेट को बर्बाद करना है. उसने कहा कि अब हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, उन्हें उम्मीद है कि गंभीर को जल्द बर्खास्त कर दिया जाएगा.
Mr. Gambhir is the new Greg Chappel here to ruin Indian Cricket.— Sahil Paudel. (@sahil_paudel) October 31, 2025
Now Harshit Rana is sent before Shivam Dube.
I hope he gets fired soon. https://t.co/dU0Xteu2Qm
Idiotic decision by Gautam Gambhir to send Harshit Rana Before Shivam Dube.#AUSvIND— Papa ji (@netanyahu332) October 31, 2025
To see your Lord Greatest All rounder Harshit Rana play it was sold out 🙏— Aman Gulati 🇮🇳 (@iam_amangulati) October 31, 2025
What was that batting plan, seriously?— LoL’ey (@LoL_bobbey) October 31, 2025
Samson at 3 ahead of SKY, and sending Harshit Rana to bat when a proper batsman like Dube was available was even strange. Pure confusion out there. #INDvsAUS #StarNiAdugu@GautamGambhir 😠
यह भी पढ़ें:
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL