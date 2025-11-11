Hashim Amla All-Time ODI XI: साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने अपनी ऑल-टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है, जिसमें कई दिग्गजों को जगह मिली है. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान अमला ने बताया कि कौन-कौन से खिलाड़ी उनके हिसाब से वनडे इतिहास के सबसे बेहतरीन रहे हैं.

सचिन-गिलक्रिस्ट ओपनर, कोहली नंबर 3 पर

अमला ने अपनी टीम की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट का नाम लिया है. यह जोड़ी किसी भी टीम को शानदार शुरुआत दे सकती है.

नंबर 3 पर अमला ने बिना किसी झिझक के चेज मास्टर विराट कोहली को चुना है. कोहली को “मॉडर्न क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज” माना जाता है. उन्होंने बड़े लक्ष्य का पीछा करने की परिभाषा बदल दी है.

मिडल ऑर्डर में किसी मिली जगह

नंबर 4 पर अमला की पसंद ब्रायन लारा रहे हैं. लारा वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाजों में से एक है. नंबर 5 पर उन्होंने अपनी टीम के पूर्व साथी एबी डिविलियर्स को शामिल किया है. नंबर 6 पर महान ऑलराउंडर जैक कैलिस को जगह दी गई है. एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकता था. वहीं नंबर 7 की पोजीशन पर अमला की पसंद महेंद्र सिंह धोनी बने हैं.

गेंदबाजी में इन दिग्गजों को किया शामिल

गेंदबाजी में स्पिनर्स में अमला ने दो दिग्गजों को चुना हैं, मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न. ये दोनों अगर एक साथ गेंदबाजी करें, तो किसी भी बल्लेबाज के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा. तेज गेंदबाजों में अमला ने अपने देश के स्टार डेल स्टेन और पाकिस्तान के महान वसीम अकरम को चुना है.

रोहित शर्मा को नही मिली जगह

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमला ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल नहीं किया. जबकि रोहित वनडे इतिहास में तीन दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और उनके नाम 264 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी भी दर्ज है.

सचिन और कैलिस को बताया सर्वश्रेष्ठ

अमला ने अंत में कहा, “मेरी टीम में सचिन और जैक कैलिस दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर युग में महान माने जाएंगे. वे किसी भी ऑल-टाइम इलेवन में फिट बैठते हैं.”

हाशिम अमला की ODI प्लेइंग इलेवन

सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, विराट कोहली, ब्रायन लारा, एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, धोनी, मुरलीधरन, शेन वार्न, वसीम अकरम, डेल स्टेन.