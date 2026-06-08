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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबाप रे बाप... एक T20 मैच में बन गए 517 रन, इस टीम ने किया 259 रन का स्कोर चेज, 81 बाउंड्री और 35 छक्कों हुई बरसात

बाप रे बाप... एक T20 मैच में बन गए 517 रन, इस टीम ने किया 259 रन का स्कोर चेज, 81 बाउंड्री और 35 छक्कों हुई बरसात

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के 2023 टी20 मैच में 517 रन बने, 35 छक्के लगे और 259 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज किया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 Jun 2026 07:07 AM (IST)
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टी20 क्रिकेट को रिकॉर्ड्स का खेल कहा जाता है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हैं, जिसके चलते आए दिन नए कीर्तिमान बनते रहते हैं. लेकिन मार्च 2023 में खेला गया एक मुकाबला ऐसा था, जिसने टी20 क्रिकेट की सीमाओं को ही बदल दिया. दो साल पहले वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कुल 517 रन बने थे. यह आज भी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में बना सबसे बड़ा संयुक्त स्कोर है. सबसे हैरानी की बात यह रही कि 259 रन जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा भी सफलतापूर्वक कर लिया गया और वह भी सात गेंद शेष रहते.

81 बाउंड्री और 35 छक्कों की बारिश

26 मार्च 2023 को सेंचुरियन में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर खबर ली. मैच में कुल 81 चौके-छक्के लगे, जिनमें 35 छक्के शामिल थे. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच के दौरान लगाए गए सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी है. जॉनसन चार्ल्स ने खेली यादगार पारी पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 258 रन बनाए. यह उस समय टी20 क्रिकेट में कैरेबियाई टीम का सबसे बड़ा स्कोर था.

वेस्टइंडीज की ओर से जॉनसन चार्ल्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 39 गेंदों में शतक पूरा किया. यह वेस्टइंडीज के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक था. चार्ल्स ने 46 गेंदों पर 118 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 11 छक्के शामिल थे.उनके अलावा काइल मेयर्स ने 27 गेंदों में 51 रन और रोमारियो शेफर्ड ने 18 गेंदों पर नाबाद 41 रन की तेजतर्रार पारी खेली.

दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास

259 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने पहले विकेट के लिए तूफानी साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. पावरप्ले के छह ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने बिना कोई विकेट गंवाए 102 रन बना डाले. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर था.

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क्विंटन डिकॉक ने केवल 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और बाद में 43 गेंदों पर शतक जड़ दिया. वहीं रीजा हेंड्रिक्स ने 28 गेंदों में 68 रन की विस्फोटक पारी खेली. कप्तान एडेन मार्करम ने भी 21 गेंदों में 38 रन का अहम योगदान दिया. इन पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

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वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका के नाम बड़ा रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के नाम सिर्फ टी20 में ही नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट में भी सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड दर्ज है. टीम ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 438 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कर क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जीत दर्ज की थी.वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया यह मुकाबला आज भी टी20 क्रिकेट के सबसे रोमांचक और रिकॉर्डतोड़ मैचों में गिना जाता है.

Published at : 08 Jun 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
South Africa Vs West Indies Quinton De Kock Century T20 Cricket Records
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