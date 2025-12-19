हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक-माहिका ने खुल्लमखुल्ला किया प्यार का इजहार, अर्धशतक के बाद 'Kiss'; रोमांटिक वीडियो वायरल

हार्दिक-माहिका ने खुल्लमखुल्ला किया प्यार का इजहार, अर्धशतक के बाद 'Kiss'; रोमांटिक वीडियो वायरल

Hardik Pandya Flying Kiss Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में फिफ्टी लगाने के बाद माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस भेजा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 10:04 PM (IST)
इन दिनों हार्दिक पांड्या अपने प्यार का इजहार करने के एक भी मौके से नहीं चूकते हैं. अहमदाबाद में खेले गए भारत-दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 मैच में हार्दिक ने 63 रनों की तूफानी पारी खेली. मुकाबले में उन्होंने 16 गेंद में फिफ्टी लगाई. ये किसी भारतीय द्वारा टी20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. इस फिफ्टी के बाद उन्होंने अपने प्यार का इजहार करते हुए दर्शकों के बीच बैठीं अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस भेजा.

हार्दिक पांड्या ने अपनी 63 रनों की पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए. अर्धशतक पूरा करने के बाद हार्दिक की वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस देते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जवाब में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने भी हार्दिक को फ्लाइंग किस भेज माहौल को खुशनुमा बना दिया.

ये टी20 क्रिकेट में हार्दिक की सबसे तेज फिफ्टी भी है. इससे पहले उन्होंने IPL 2019 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए KKR के खिलाफ मैच में 17 गेंद में फिफ्टी लगाई थी. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 16 गेंद में फिफ्टी जड़ते हुए उन्होंने अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया है.

भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है. युवराज ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 12 गेंद में फिफ्टी लगाई थी. उनके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज आर्धशतक हार्दिक पांड्या (16 गेंद) के नाम हो गया है. तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा का नंबर आता है, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 गेंद में पचासा जड़ चुके हैं.

सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Dec 2025 10:04 PM (IST)
 India Vs South Africa IND VS SA HARDIK PANDYA Mahieka Sharma Hardik Pandya Fifty
