भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वां टी20 आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, इसके लिए दोनों टीमें गुरुवार को अहमदाबाद पहुंची थी. ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिरा शर्मा के साथ ट्रेवल कर रहे हैं. लखनऊ से उनके साथ अहमदाबाद पहुंची माहिका को एयरपोर्ट पर हार्दिक से अलग होना, जिसके बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जिसे देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वह मायूस हो गई.

हार्दिक पांड्या अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं, जिसके बाद उनकी और माहिका शर्मा के बीच अच्छी दोस्ती हुई. पिछले काफी समय से दोनों कई मौकों पर साथ दिखे हैं, अब माहिका अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के बीच उनके साथ ट्रेवल कर रही हैं. हार्दिक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां वह एयरपोर्ट पर माहिका के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकल रहे हैं. लेकिन एयरपोर्ट के बाहर माहिका से अलग होना पड़ा.

हार्दिक पांड्या लखनऊ में भी माहिका शर्मा के साथ दिखी थीं, वह गुरुवार को टीम के साथ अहमदाबाद पहुंची. लेकिन एयरपोर्ट के बाहर हार्दिक को टीम इंडिया की बस में बैठना था, इससे पहले उन्होंने माहिका को कार में बैठाया. माहिका कार से होटल के लिए रवाना हुईं, इस दौरान उनके चेहरे के हाव-भाव देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वह हार्दिक से अलग होने पर थोड़ा मायूस हो गईं.

Hardik Pandya and Mahieka Sharma at Gujarat Airport during Indian team arrival for 5th T20I.#Cricket #INDvsSA #hardikpandya pic.twitter.com/VUiQfDF4uJ — CREX (@Crex_live) December 18, 2025

कौन हैं माहिका शर्मा?

भारतीय मॉडल माहिका एक्ट्रेस और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं. वह दिल्ली की रहने वाली हैं. वह कुछ दिनों से हार्दिक पांड्या के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर चर्चाओं में हैं. उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है.

Hardik Pandya reaches Ahmedabad accompanied by his girlfriend, Mahieka Sharma. pic.twitter.com/wfLJyWdVxK — Venkat ⚡️ (@WealthArigato) December 19, 2025

आज अहमदाबाद में है निर्णायक मैच

बेशक अब टीम इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकती, लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका ने पांचवां टी20 जीत लिया तो 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से ड्रा पर खत्म होगी. भारत ने कटक और धर्मशाला में पहला और तीसरा टी20 जीता था, न्यू चंडीगढ़ में खेला गया दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीता था. चौथा मैच लखनऊ में था, जिसे धुंध के कारण बिना कोई गेंद डाले रद्द करना पड़ा था.