IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटग्लेन फिलिप्स ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ 341 रन बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; बने नंबर-1

ग्लेन फिलिप्स ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ 341 रन बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; बने नंबर-1

Glenn Phillips most runs in a bilateral T20I series: भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने एक शतक और तीन अर्धशतक जड़े. उन्होंने फिल साल्ट का रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Nov 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज भारतीय टीम ने 3-2 से जीती. शुरुआती तीन मैच भारत ने जीते. इसके बाद चौथे और पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया. चौथा टी20 न्यूजीलैंड ने 87 रनों से जीता और पांचवें टी20 में 7 विकेट से बाजी मारी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास रच दिया. ग्लेन फिलिप्स अब द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 

भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने 113.67 की औसत और 185.33 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 29 चौके और 20 छ्क्के निकले. वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 197 रन बनाए. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
संजू सैमसन के लिए फैन से भिड़े अश्विन, कहा- तुम्हारा...ऑब्सेशन
संजू सैमसन के लिए फैन से भिड़े अश्विन, कहा- तुम्हारा...ऑब्सेशन
क्रिकेट
4 मैच 1 विकेट, 11+ की इकॉनमी, कमबैक में भुवनेश्वर कुमार फ्लॉप; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
4 मैच 1 विकेट, 11+ की इकॉनमी, कमबैक में भुवनेश्वर कुमार फ्लॉप; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
क्रिकेट
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs NZ 5th T20I Highlights: टिम सेफर्ट की आंधी में उड़ी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता 5वां टी20
Highlights: टिम सेफर्ट की आंधी में उड़ी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता 5वां टी20

ग्लेन फिलिप्स के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

ग्लेन फिलिप्स एक टी20 द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में कुल 341 रन बनाए. ग्लेन फिलिप्स ने इंग्लैंड के स्टार ओपनर फिल साल्ट को पीछे छोड़ इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है. साल्ट ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में 331 रन बनाए थे. 

5वें टी20 में 7 विकेट से जीता न्यूजीलैंड 

हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेले गए पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से बाजी मारी. भारतीय टीम ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे. जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. टिम सीफर्ट ने 50 गेंद में 93 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंद में नाबाद 65 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली. गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के लिए एडम मिल्ने ने चार ओवर में सिर्फ 19 रन देकर चार विकेट चटकाए.

यह भी पढ़ें- 

गेंदबाजों ने फिर डुबोई लुटिया, सीफर्ट-फिलिप्स ने बहुत मारा; पांचवां टी20 भी हारा भारत

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ T20 Series Glenn Phillips INDIA VS NEW ZEALAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
संजू सैमसन के लिए फैन से भिड़े अश्विन, कहा- तुम्हारा...ऑब्सेशन
संजू सैमसन के लिए फैन से भिड़े अश्विन, कहा- तुम्हारा...ऑब्सेशन
क्रिकेट
4 मैच 1 विकेट, 11+ की इकॉनमी, कमबैक में भुवनेश्वर कुमार फ्लॉप; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
4 मैच 1 विकेट, 11+ की इकॉनमी, कमबैक में भुवनेश्वर कुमार फ्लॉप; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
क्रिकेट
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs NZ 5th T20I Highlights: टिम सेफर्ट की आंधी में उड़ी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता 5वां टी20
Highlights: टिम सेफर्ट की आंधी में उड़ी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता 5वां टी20
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
क्रिकेट
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget