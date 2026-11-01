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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 5th T20I Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 आज, कुछ देर में होगा टॉस; देखें लाइव अपडेट

IND vs NZ 5th T20I Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 आज, कुछ देर में होगा टॉस; देखें लाइव अपडेट

India vs New Zealand T20I Live Score: हैमिलटन के सेडन पार्क स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 है. टीम इंडिया 3-1 से आगे हैं. यहां देखें मैच की लाइव अपडेट्स.

Written By : शिवम  | Updated at : 01 Nov 2026 12:02 PM (IST)

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IND vs NZ 5th T20I Live Score
Source : एक्स

Background

भारत और न्यूजीलेंड के बीच टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 आज हैमिलटन के सेडन पार्क स्टेडियम में है. मैच 12:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 12 बजे है. पिछले आंकड़े बताते हैं कि यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही रहेगा. लक्ष्य का पीछा करना यहां थोड़ा मुश्किल रहता है.

भारतीय क्रिकट टीम टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बनाए हुए हैं. टीम इंडिया ने शुरूआती 3 मैचों में जीत दर्ज की थी. पिछले मैच को न्यूजीलैंड जीती थी, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने 113 रनों की शानदार पारी खेली थी. फिलिप्स इस सीरीज में शानदार नजर आए हैं. भारत की कमजोर कड़ी गेंदबाजी रही है, हालांकि पिछले मैच में हार का कारण टॉप आर्डर का फ्लॉप होना भी था. 3 मैचों के बाद भुवनेश्वर कुमार को ड्राप कर दिया गया था, उनका आज खेलना भी मुश्किल है.

इन प्लेयर्स पर रहेगी नजर

भारत की गेंदबाजी चारों मैच में अच्छी नहीं रही, अर्शदीप सिंह भी प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं लेकिन वह दूसरे गेंदबाजों से थोड़े कम महंगे साबित हुए हैं. उन्होंने पहले मैच में 45 रन दिए थे और सिर्फ 1 विकेट ले पाए थे. इसके बाद उन्होंने हर मैच में लगभग 8 की इकॉनमी से रन दिए. उम्मीद होगी कि वह अपनी फॉर्म में लौटेंगे और शुरुआत में विकेट चटकाएंगे.

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से किसी एक का चलना बहुत जरुरी है, क्योंकि भारत के मिडिल आर्डर में परेशानी दिखी है. श्रेयस अय्यर ने 4 पारियों में कुल 76 रन बनाए हैं.

न्यूजीलैंड टीम में ग्लेन फिलिप्स शानदार फॉर्म में दिखे हैं, इसलिए भारतीय गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी कि फिलिप्स को जल्दी आउट करे. फिलिप्स ने सीरीज के शुरूआती दोनों मच में अर्धशतक (82 और 70) जड़ा था, तीसरे मैच में उनके बल्ले से शतक आया. 4 पारियों में वह 276 रन बना चुके हैं.

भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शिवम् दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव.

न्यूजीलैंड टीम

एडम मिल्ने, डेव्हन कॉनवे (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, जैकब डफी, मिशेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्युसन, काइल जैमीसन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, फिन एलन, नेथन स्मिथ, मैट फिशर, बेवॉन जैकब्स.

12:02 PM (IST)  •  01 Nov 2026

IND vs NZ 5th T20 Live Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.

11:48 AM (IST)  •  01 Nov 2026

IND vs NZ 5th T20 Live Score: कौन होगा टॉस का बॉस

श्रेयस अय्यर ने इस सीरीज के चारों मैचों में टॉस जीता है, क्या आज भी भारतीय कप्तान ही टॉस जीतेंगे? हालांकि चारों बार भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी थी, जो पिच और कंडीशन के हिसाब से सही फैसला था. लेकिन आज टॉस जीतने वाले पहले बल्लेबाजी चुने तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा मुश्किल रहता है.

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