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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगेंदबाजों ने फिर डुबोई लुटिया, सीफर्ट-फिलिप्स ने बहुत मारा; पांचवां टी20 भी हारा भारत

गेंदबाजों ने फिर डुबोई लुटिया, सीफर्ट-फिलिप्स ने बहुत मारा; पांचवां टी20 भी हारा भारत

IND vs NZ 5th T20 Highlights: पांचवें टी20 में भारतीय टीम ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे. जवाब में न्यूजीलैंड ने 12 गेंद बाकी रहते लक्ष्य का पीछा कर लिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Nov 2026 04:13 PM (IST)
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न्यूजीलैंड ने पांचवें टी20 में भी भारत को हरा दिया है. इस बार 192 रन चेज करते हुए कीवी टीम ने 7 विकेट से बाजी मारी. इस तरह पांच मैचों की टी20 सीरीज भारत के पक्ष में 3-2 पर समाप्त हुई. पांचवें टी20 में भारतीय टीम ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे. जवाब में न्यूजीलैंड ने 12 गेंद बाकी रहते लक्ष्य का पीछा कर लिया. न्यूजीलैंड के लिए टिम सीफर्ट ने 50 गेंद में 93 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंद में नाबाद 65 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली. 

भारत से मिले 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. तूफानी बल्लेबाज फिन एलन तीन गेंद में सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्हें अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेजा दिया था, लेकिन इसके बाद टिम सीफर्ट और डेरिल मिचेल ने भारतीय गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 73 रनों की साझेदारी की. मिचेल 16 गेंद में 4 छक्कों के साथ 29 रन बनाकर आउट हुए. 

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इसके बाद सीफर्ट का साथ दिया सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ग्लेन फिलिप्स ने. दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. टिम सीफर्ट 50 गेंद में 93 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले. टी20 इंटरनेशनल का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंद में नाबाद 65 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उन्होंने 8 चौरे और 3 छक्के लगाए. 

भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 41 रन दिए. अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 40 और प्रिंस यादव ने 3 ओवर में 35 रन दे डाले. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले दो ओवर में सिर्फ 14 रन दिए थे, लेकिन चार ओवर पूरे करने में उन्होंने भी 45 रन दे डाले. यानी अगले दो ओवर में चक्रवर्ती ने 31 रन दिए. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Nov 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Tim Seifert SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND IND Vs NZ 5th T20
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