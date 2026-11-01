संजू सैमसन के लिए फैन से भिड़े अश्विन, कहा- तुम्हारा...ऑब्सेशन

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत संजू सैमसन के लिए अच्छी हुई थी, उन्होंने क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मैच में 67 रन बनाए थे. लेकिन इसके बाद उनका बल्ला खामोश रहा, चौथे और पांचवें मैच में तो वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. उनके प्रदर्शन को लेकर जब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने रविचंद्रन अश्विन को ताना मारा तो पूर्व क्रिकेटर ने भी इसका जवाब दिया.

संजू सैमसन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की 5 पारियों में कुल 107 रन बनाए, जबकि पहली पारी में ही उन्होंने 67 रन बनाए थे. यानी अगली 4 पारियों में कुल 40 रन. क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे मैच में 14 रन बनाने के बाद वेलिंग्टन में वह सिर्फ 18 रन बना पाए. ऑकलैंड और हैमिलटन में भारत हारा, इसमें संजू 4-4 ही रन बना पाए.

संजू सैमसन के सपोर्ट में अश्विन!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक यूजर ने रविचंद्रन अश्विन को टैग करते हुए लिखा कि तुम्हारी पहली पसंद संजू पूरे सीजन में फुस हो गया. इस पर अश्विन ने जवाब देते हुए लिखा, "संजू मेरा फर्स्ट चॉइस है, तुम्हारा फुल-टाइम ऑब्सेशन"

पहले मैच के बाद बदला था संजू का बल्लेबाजी क्रम

हालांकि इस सीरीज में संजू सैमसन का बल्लेबाजी क्रम 2 बार बदला. पहले मैच में ओपन करते हुए उन्होंने 67 रनों की अच्छी पारी खेली. लेकिन दूसरे ही मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया, क्योंकि चोट के कारण ईशान किशन बाहर हो गए थे और अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी ने ओपन किया. तीसरे मैच में भी संजू तीसरे नंबर पर आए.

चौथे और आज हैमिलटन में खेले गए पांचवें टी20 टी20 में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपन किया, लेकिन दोनों मैचों में वह 4-4 ही रन बना पाए.

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