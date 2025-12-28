Watch: ग्लेन मैक्सवेल ने मैदान के बाहर भेजी गेंद, 104 मीटर लंबा छक्का लगाने का वीडियो वायरल; देखें
Glenn Maxwell 104m Six BBL: बिग बैश लीग में ग्लेन मैक्सवेल ने 104 मीटर लंबा छक्का लगाकर सनसनी मचा दी है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
ग्लेन मैक्सवेल दिखने में बहुत तगड़े नजर ना आते हों, लेकिन बाजुओं में ऐसी ताकत है जो गेंद को मैदान के बाहर भेजने की काबिलियत रखती है. बिग बैश लीग में उन्होंने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है. 28 दिसंबर को BBL 2025-26 में उन्होंने सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में 104 मीटर का छक्का (Glenn Maxwell Longest Six) लगा दिया है. मैक्सवेल ने 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल मेलबर्न स्टार्स को 9 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
मैदान के बाहर गेंद, 104 मीटर दूर
सिडनी थंडर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. मेलबर्न स्टार्स के लिए ग्लेन मैक्सवेल 10वें ओवर में बैटिंग करने आए. 11वें ओवर में डेनियल सैम्स गेंदबाजी करने आए. ओवर की तीसरी गेंद बिल्कुल स्लॉट में आई, वहीं मैक्सवेल ने बल्ला घुमाते हुए डीप-मिड विकेट की दिशा में 104 मीटर लंबा छक्का लगा दिया. छक्का इतना तगड़ा था कि गेंद मैदान के बाहर चली गई थी. इस कारण मैच जारी रखने के लिए नई गेंद ली गई.
ये पहली बार नहीं है जब ग्लेन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग में 100 मीटर से लंबा छक्का लगाया है. पिछले सीजन यानी BBL 14 में मैक्सवेल ने 122 मीटर लंबा छक्का लगाया था, जो टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे सिक्स में से एक है.
A 104m BOMB from Glenn Maxwell goes OUT. OF. THE. GROUND. 💣— Fox Cricket (@FoxCricket) December 28, 2025
मैक्सवेल ने छक्के से दिलाई जीत
सिडनी थंडर द्वारा दिए गए 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेलबर्न को जो क्लार्क और सैम हार्पर ने बढ़िया शुरुआत दिलाई. क्लार्क ने 37 गेंद में 60 रन बनाए, वहीं हार्पर 29 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस बीच ग्लेन मैक्सवेल नाम की आंधी आई, जिन्होंने 195 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 20 गेंद में 39 रन बना डाले. इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए. मैक्सवेल ने 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर मेलबर्न स्टार्स टीम की 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की.
