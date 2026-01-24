हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड

10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस और एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे दिग्गजों के साथ खेल चुके ग्लेन चैपल के नाम सबसे कम समय में शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने ये कारनामा साल 1993 में किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Jan 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

Fastest Hundred In Minutes: क्रिकेट के ज्यादातर फैंस सबसे कम गेंद पर शतक का रिकॉर्ड के बारे में जानते होंगे, लेकिन सबसे कम समय में शतक लगाने वाला कौन है? इसका जवाब बहुत कम ही लोगो के पास होगा. कई लोगो को तो शायद यकीन भी ना होगा कि ऐसा कारनामा क्रिकेट में हुआ भी है. फर्स्टक्लास क्रिकेट में सबसे कम समय में शतक लगाने का कमाल ग्लेन चैपल ने साल 1993 में किया, जो एंड्रयू स्ट्रॉस और एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे दिग्गजों के साथ खेल चुके हैं. चैपल ने ग्लेमोर्गन टीम के खिलाफ महज 21 मिनट में 27 गेंद पर शतक जड़ दिया था. ये उस वक्त फर्स्टक्लास क्रिकेट में सबसे कम समय में शतक का रिकॉर्ड था, जो आज भी कायम है. हालांकि, मॉडर्न डे क्रिकेट को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में इस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है.

ग्लेन चैपल ने कब बनाया था रिकॉर्ड?

साल 1993 में 15 से 19 जुलाई के बीच लंकाशर और ग्लेमोर्गन की टीम के बीच चारदिवसीय मुकाबला खेला गया था. ग्लेन चैपल की टीम लंकाशर ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 310 रन बनाए. ग्लेमोर्गन ने इसके जवाब में 303 रन पर पारी घोषित कर सबको चौंका दिया. पहली पारी में महज 7 रन की बढ़त लेकर उतरी लंकाशर ने दूसरी पारी में गजब का खेल दिखाया. उसने अपने ऑलराउंडर ग्लेन चैपल को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा और चैपल ने महज 21 मिनट में शतक ठोक दिया. ग्लेन चैपल ने 27वीं गेंद पर शतक पूरा कर लिया था, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे. ग्लेन चैपल से पहले सबसे कम समय में शतक बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी के नाम था. टॉम मूडी ने साल 1990 में ग्लेमोर्गन की ओर से खेलते हुए वारविकशर के खिलाफ महज 26 मिनट में शतक ठोक दिया था. 

कैसा रहा चैपल का इंटरनेशनल करियर?

ग्लेन चैपल का इंटरनेशनल करियर बहुत अच्छा नहीं रहा. ग्लेन चैपल ने साल 2006 में जिस वनडे मैच में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया, उन्हें उसी मैच में चोट लग गई. इस कारण चैपल को 4 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर जाना पड़ा. चैपल को इसके बाद दूसरा मौका नहीं मिला और उनका करियर सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि आधे मैच से भी कम में खत्म हो गया था. 

Published at : 24 Jan 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Tom Moody Andrew Flintoff Andrew Strauss Cricket News Glen Chapple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 1: ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचा दिया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचाया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Shankaracharya Controversy: Chitra ने खोल दिए Avimukteshwaranand विवाद के सारे पन्ने ! | Mahadangal
Shankaracharya Controversy: 6 दिनों से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद बिगड़ी तबीयत | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 1: ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचा दिया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचाया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
Raw Tomato Benefits: इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
नौकरी
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget