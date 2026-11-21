सरफराज खान अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के शो 'बैठ और बोल' में सरफराज ने अपने उस बुरे दौर पर बात की, जब उनके ऊपर ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करने के आरोप लगे थे. इसे याद करते हुए वह उदास हो गए और बताया कि उनके करीबियों ने उनके फोन कॉल उठाने बंद कर दिए थे. उन्हें पहला कॉल करने वाले गौतम गंभीर थे.

आकाश चोपड़ा ने जब खबरें लीक करने के आरोपों पर सरफराज खान से पूछा तो उन्होंने कहा, "पहले तो बहुत हर्ट हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ. मैं बस अपनी फ्लाइट से उतरा ही था, कि मुझे फोन और मैसेज आने लगे, सोशल मीडिया पर ऐसा चलने लगा. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान मुझे लग गई थी, मैं एनसीए में रिहैब कर रहा था और फिर ये खबर आई गई."

उन्होंने आगे कहा, "मैं बात करता तो किससे करता. ऐसा कुछ था नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं वापस से इंडिया-ए टीम में नहीं आता. अभी श्रीलंका गया था. तो सोशल मीडिया पर ये कैसे चला? मुझे भी नहीं पता. लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय."

लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए थे- सरफराज खान

सरफराज ने कहा, "ऐसे समय कोई फोन भी नहीं उठाता. वो बहुत खराब टाइम था, मेरे घरवालों के लिए. मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल बहुत है तो झेल लूंगा, लेकिन पापा के लिए बुरा लगता है. पत्नी, भाई और मेरी मम्मी के लिए बुरा लगा था. सोशल मीडिया पर छोटी सी चीज भी आएगी तो बहुत बड़ी बन जाती है."

🔴DRESSING ROOM NEWS CONTROVERSY: GAMBHIR CALLED SARFARAZ PERSONALLY 🤯 🎙️: After allegations that Sarfaraz Khan leaked dressing-room news, he was under a lot of stress. Gautam Gambhir personally called him and advised him not to get involved in unnecessary politics and to focus only on his cricket. Gambhir also spoke to Sarfaraz's father and reassured his family during the difficult time. ❤️👏 — Sam (@cricsam02) November 20, 2026

'पहला फोन गौतम गंभीर सर का आया'

सरफराज खान ने बताया कि 2 दिन बार उन्हें गौतम गंभीर सर का फोन आया, जिन्होंने मुझे से खेल पर ध्यान देने के लिए कहते हुए कहा कि 'उन बातों पर ध्यान मत दो, वो सब पॉलिटिक्स है." सरफराज ने बताया, "मैंने सर से कहा कि मेरे पापा दुखी हैं और मेरी पत्नी रो रही थी. तो सर ने फिर पापा से बात की और उन्हें समझाया और कहा कि 'वो अच्छा क्रिकेटर है और उसे खेलने दो, उन बातों पर ध्यान मत दो."

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