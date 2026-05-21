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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब IPL में खेल सकते हैं मोहम्मद आमिर? पाकिस्तान की छोड़ इस देश की ली नागरिकता

अब IPL में खेल सकते हैं मोहम्मद आमिर? पाकिस्तान की छोड़ इस देश की ली नागरिकता

Mohammad Amir Citizenship: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को अब इंग्लैंड की नागरिकता मिल चुकी है. तो क्या अब ये तेज गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेल सकता है?

By : शिवम | Updated at : 21 May 2026 11:01 AM (IST)
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दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध है. लेकिन मोहम्मद आमिर के लिए IPL में खेलने के दरवाजे अब खुल गए हैं. दरअसल इस पूर्व तेज गेंदबाज को अब ब्रिटिश की नागरिकता मिल गई है. अब वह हर लीग में अपने नाम को ब्रिटिश खिलाड़ी के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं.

मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. 34 वर्षीय ये खिलाड़ी दुनिया भर की लीग और डोमेस्टिक में मिलाकर 30 से अधिक टीमों के लिए खेल चुका है. वह PSL, BPL, CPL, LPL, ILT20 आदि लीगों में खेल चुके हैं, अब वह IPL में भी खेल सकते हैं.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों के IPL खेलने पर क्यों लगा है बैन?

इंडियन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में पाकिस्तान के कई खिलाड़ी खेले थे. शाहिद अफरीदी, सोहैल तनवीर, शोएब अख्तर आदि बड़े खिलाड़ी भी इसमें शामिल थे, लेकिन 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लग गया. ये बैन आज तक कायम है, इसी कारण से पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी IPL में नहीं खेल पाता.

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मोहम्मद आमिर ने की पुष्टि

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज आमिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. उन्होंने साफ किया कि वह अपनी पत्नी के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट पाने की प्रक्रिया में थे, जो पूरा हो चुका है. इससे पहले उन्होंने एक शो में कहा था कि अगले साल तक मेरे पास IPL में खेलने का मौका होगा और अगर मौका मिलता तो क्यों नहीं, मैं खेलूंगा."

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मोहम्मद आमिर का करियर

पाकिस्तान के लिए आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इसमें उन्होंने क्रमश 119, 81 और 71 विकेट लिए हैं. उनके नाम 364 टी20 मैचों में 425 विकेट हैं. वह इस साल PSL में खेले थे, रावलपिंडीज के लिए लिए खेले 10 मैचों में उन्होंने 12 विकेट लिए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 May 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Pakistani Cricketer Mohammad Amir IPL INDIAN PREMIER LEAGUE
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