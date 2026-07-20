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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सInd Vs Eng: रोहित शर्मा- गौतम गंभीर के बीच बातचीत का वीडियो वायरल, आखिर किस चीज पर बीच मैच में होने लगी चर्चा

Ind Vs Eng: रोहित शर्मा- गौतम गंभीर के बीच बातचीत का वीडियो वायरल, आखिर किस चीज पर बीच मैच में होने लगी चर्चा

39 साल और 80 दिन की उम्र में, शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ बल्लेबाज़ भारतीय बन गए.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 20 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों के बीच, भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया. व्हाइट-बॉल क्रिकेट के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक, शर्मा ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ भारत के तीसरे वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की. ​​रोहित ने क्रिकेट के सबसे बड़े मंचों में से एक पर यादगार पारी खेलकर बेहतरीन जवाब दिया.

39 साल और 80 दिन की उम्र में, शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ बल्लेबाज़ और इस मशहूर मैदान पर सभी फ़ॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ भारतीय बन गए. उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा.

मैच के दौरान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के बीच बातचीत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि दोनों क्या बात कर रहे हैं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है लेकिन वीडियो देख कर ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों के बीच गहरी चर्चा चल रही है.

रोहित शर्मा के नाम अब किसी एक देश में विदेशी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड में आठ शतक लगाए हैं. इंग्लैंड में कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में उनसे आगे या उनके बराबर सिर्फ़ इंग्लैंड के जो रूट (10) और मार्कस ट्रेस्कोथिक (8) ही हैं.  यह पारी इसलिए भी बहुत अहम थी क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद भारत के सामने एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती थी.

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इससे पहले, बेन डकेट ने शानदार 141 रन बनाए और जैकब बेथेल (जिन्होंने 91 रन बनाए) के साथ मिलकर ओपनिंग में रिकॉर्ड 192 रनों की साझेदारी की. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने चोटिल मुख्य तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में भारत के अनुभवहीन तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण पर दबदबा बनाए रखा.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 20 Jul 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS ENG
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