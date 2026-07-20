वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों के बीच, भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया. व्हाइट-बॉल क्रिकेट के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक, शर्मा ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ भारत के तीसरे वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की. ​​रोहित ने क्रिकेट के सबसे बड़े मंचों में से एक पर यादगार पारी खेलकर बेहतरीन जवाब दिया.

39 साल और 80 दिन की उम्र में, शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ बल्लेबाज़ और इस मशहूर मैदान पर सभी फ़ॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ भारतीय बन गए. उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा.

Rohit Sharma having an intense conversation with Gautam Gambhir after his century. 👀 pic.twitter.com/0f6v6Na8Ww — Wickets Hitting (@offpacedelivery) July 19, 2026

मैच के दौरान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के बीच बातचीत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि दोनों क्या बात कर रहे हैं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है लेकिन वीडियो देख कर ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों के बीच गहरी चर्चा चल रही है.

रोहित शर्मा के नाम अब किसी एक देश में विदेशी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड में आठ शतक लगाए हैं. इंग्लैंड में कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में उनसे आगे या उनके बराबर सिर्फ़ इंग्लैंड के जो रूट (10) और मार्कस ट्रेस्कोथिक (8) ही हैं. यह पारी इसलिए भी बहुत अहम थी क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद भारत के सामने एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती थी.

Ind Vs Eng: न शतक के बाद बैट उठाया न 'स्टैंडिंग ओवेशन' का दिया जवाब, क्या रोहित शर्मा का आखिरी वनडे था, कप्तान गिल ने दिया जवाब

इससे पहले, बेन डकेट ने शानदार 141 रन बनाए और जैकब बेथेल (जिन्होंने 91 रन बनाए) के साथ मिलकर ओपनिंग में रिकॉर्ड 192 रनों की साझेदारी की. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने चोटिल मुख्य तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में भारत के अनुभवहीन तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण पर दबदबा बनाए रखा.

Ind Vs ENG: सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल रोहित-विराट के लिए ये क्या बोल गए, कहा- '...आसान नहीं था'