हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया से परमानेंट छुट्टी! 2027 वर्ल्ड कप पर दिग्गज का चौंकाने वाला बयान
Hardik Pandya Replacement ODI Team: भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी है की 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम के पास हार्दिक का रिप्लेसमेंट पहले से तैयार रहना चाहिए.
भारतीय क्रिकेट टीम 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट गई है. साल 2027 के आखिरी 6 महीनों में टीम इंडिया को पांच वनडे सीरीज खेलनी हैं. इस सबसे पहले भारतीय टीम के सामने अफगानिस्तान की चुनौती है, जिनकी तीन वनडे मैचों की सीरीज 13 जून से शुरू हो रही है. उससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे हार्दिक पांड्या को परमानेंट बाहर करने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं.
हार्दिक पांड्या चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. यह चोट उन्हें आईपीएल 2026 के दौरान आई थी. सुरेश रैना का मानना है की हार्दिक का बार-बार चोटिल होना अच्छे संकेत नहीं हैं और यह कप्तान शुभमन गिल के पास अच्छा मौका होगा की नीतीश कुमार रेड्डी को मौका देकर उन्हें हार्दिक के रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार करें.
हार्दिक पांड्या बाहर!
जियोस्टार के एक शो पर चर्चा करते हुए सुरेश रैना ने कहा, "हार्दिक पांड्या कई बार चोटिल होते रहे हैं, जो चिंता का विषय है. अगला वनडे वर्ल्ड कप आए, उस समय टीम इंडिया के पास उनका बैकअप होना चाहिए, जिसपर भरोसा जताया जा सके."
पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार रेड्डी टीम इंडिया का नियमित हिस्सा बने रहे हैं. सुरेश रैना का मानना है की रेड्डी को हार्दिक के रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार किया जाना चाहिए.
रैना ने कहा - नीतीश की बल्लेबाजी बेहतर हुई है. IPL में उन्होंने अच्छे पेस और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की और खुद को फिट रखने में भी कामयाब रहे हैं. टीम मैनेजमेंट को उनके वर्कलोड की तरफ खास ध्यान देना होगा और उन्हें नियमित रूप से अवसर प्रदान करने होंगे.
यह भी पढ़ें: ऊंचाई चाहे जितनी हो, एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए; सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा के साथ शेयर किया VIDEO
लंबे समय से नहीं खेले हैं ODI
हार्दिक पांड्या ने आखिरी बार कोई वनडे मैच मार्च 2025 में खेला था. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद उन्होंने टीम इंडिया के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है. अब तक अपने 94 मैचों के वनडे करियर में हार्दिक ने 1904 रन बनाने के अलावा 91 विकेट भी लिए हैं.
यह भी पढ़ें:
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: महिला टी-20 विश्वकप 2026 का आज से आगाज, जानिए कब-कब टीम इंडिया का मैच