क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. वह अक्सर अपने फैंस के साथ निजी जिंदगी के खास पल साझा करते रहते हैं. इस बार सचिन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. वीडियो में सचिन अपनी बेटी सारा तेंदुलकर और एक अन्य लड़की के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए सचिन ने एक खास संदेश भी दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ऊंचाई चाहे कितनी भी हो जाए, इंसान का व्यवहार और नजरिया नहीं बदलना चाहिए.'

वीडियो में सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि सारा और दूसरी लड़की उन्हें आउट करने की कोशिश कर रही हैं. इसी दौरान सारा एक कैच लेने का प्रयास करती हैं, लेकिन सफल नहीं हो पातीं. इसके बाद सचिन मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'Guys, you’ll never be able to get me out. You’ll never be able to get me out.'

Altitude jo bhi ho, attitude change nahi hona chahiye. 😄 pic.twitter.com/TPbsNUe2Op — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 12, 2026

इसके बाद वीडियो में सचिन बल्ले को अलग तरीके से पकड़ते हुए कहते हैं, “Only way, there is only remote possibility if the bat is like this.” उनका इशारा इस बात की ओर था कि शायद इसी तरह उन्हें आउट किया जा सकता है.

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वीडियो के अंत में सारा तेंदुलकर गेंद को कैच करने में सफल हो जाती हैं. इस तरह सचिन आउट हो जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं. वीडियो में पिता और बेटी के बीच हल्का-फुल्का और मजेदार माहौल देखने को मिलता है.

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