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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सऊंचाई चाहे जितनी हो, एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए; सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा के साथ शेयर किया VIDEO

ऊंचाई चाहे जितनी हो, एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए; सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा के साथ शेयर किया VIDEO

भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वे प्लेन के अंदर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. वह अक्सर अपने फैंस के साथ निजी जिंदगी के खास पल साझा करते रहते हैं. इस बार सचिन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. वीडियो में सचिन अपनी बेटी सारा तेंदुलकर और एक अन्य लड़की के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं. 

इस वीडियो को शेयर करते हुए सचिन ने एक खास संदेश भी दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ऊंचाई चाहे कितनी भी हो जाए, इंसान का व्यवहार और नजरिया नहीं बदलना चाहिए.'

वीडियो में सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि सारा और दूसरी लड़की उन्हें आउट करने की कोशिश कर रही हैं. इसी दौरान सारा एक कैच लेने का प्रयास करती हैं, लेकिन सफल नहीं हो पातीं. इसके बाद सचिन मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'Guys, you’ll never be able to get me out. You’ll never be able to get me out.'

इसके बाद वीडियो में सचिन बल्ले को अलग तरीके से पकड़ते हुए कहते हैं, “Only way, there is only remote possibility if the bat is like this.” उनका इशारा इस बात की ओर था कि शायद इसी तरह उन्हें आउट किया जा सकता है.

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वीडियो के अंत में सारा तेंदुलकर गेंद को कैच करने में सफल हो जाती हैं. इस तरह सचिन आउट हो जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं. वीडियो में पिता और बेटी के बीच हल्का-फुल्का और मजेदार माहौल देखने को मिलता है.

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Published at : 12 Jun 2026 12:54 PM (IST)
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