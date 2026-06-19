'टीम इंडिया को गौतम गंभीर की जरूरत नहीं', दिग्गज के बयान पर मचा बवाल

पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत के बयान पर बहस छिड़ गई है. उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम को कोच की जरूरत नहीं है बल्कि एक मेंटॉर की जरूरत है. यह बयान इसलिए विवादों में घिर गया है, क्योंकि गौतम गंभीर टीम इंडिया के मौजूदा कोच हैं. श्रीसंत ने आगे कहा कि मेंटॉर पद के लिए एमएस धोनी सबसे बढ़िया विकल्प हो सकते हैं.

गौतम गंभीर को हटा दो...

द लल्लटॉप के अनुसार एस श्रीसंत ने बतौर कोच गौतम गंभीर के टेस्ट रिकॉर्ड पर निशाना साधा. विदेश जाकर सीरीज हारना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम पहले न्यूजीलैंड और फिर दक्षिण अफ्रीका के हाथों घरेलू टेस्ट सीरीज हार जाए, तो सवाल उठने लाजिमी थे. इसी कारण से टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल से दूर जाती दिख रही है.

एस श्रीसंत ने कहा, "कोच बदल दीजिए. भारतीय टीम को एक मेंटॉर चाहिए, कोच नहीं. मुझे गौतम गंभीर के कोचिंग करने के तरीके से समस्या है. खिलाड़ियों पर बहुत अधिक दबाव है. इस स्तर पर आपको एक मेंटॉर चाहिए होता है. धोनी कभी खिलाड़ियों को दबाव में नहीं आने देते और अगर चीजें सही ढंग से नहीं होती तो उन्हें ड्रॉप कर देते हैं."

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टीम इंडिया को धोनी की जरूरत

एस श्रीसंत ने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को एमएस धोनी जैसे मेंटॉर की जरूरत है. श्रीसंत ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ भाई जैसा बर्ताव करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जीत पर खिलाड़ियों के साथ खुशी मनाएं और हारने पर गुस्सा जाहिर करें.

श्रीसंत यह भी कहते हैं कि बेशक गौतम गंभीर ने बतौर खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं. श्रीसंत की राय में टीम के पास कोच के बजाय मेंटॉर होना चाहिए.

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