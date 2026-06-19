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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में खेलेंगे हर्षित राणा! BCCI ने स्क्वाड में अचानक किया बदलाव

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में खेलेंगे हर्षित राणा! BCCI ने स्क्वाड में अचानक किया बदलाव

Harshit Rana Joins Team India: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे वनडे मैच से पहले हर्षित राणा टीम इंडिया से जुड़ गए हैं. BCCI ने हर्षित को पूरी तरह फिट घोषित कर दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 10:36 AM (IST)
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तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने टीम इंडिया को जॉइन कर लिया है. भारत और अफगानिस्तान का तीसरा वनडे मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाना है. उससे पहले हर्षित भारतीय स्क्वाड से जुड़ गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि हर्षित राणा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैब पूरा कर लिया है और अब पूरी तरह फिट हैं.

हर्षित राणा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्मअप मैच के दौरान चोट आई थी. चोटिल होने की वजह से वो विश्व कप नहीं खेल पाए थे और IPL 2026 से भी बाहर हो गए थे. हर्षित करीब साढ़े 4 महीने के बाद टीम इंडिया में वापस आए हैं. 

BCCI ने अपनी आधिकारिक स्टेटमेंट में बताया - मेंस सेलेक्शन कमिटी ने फैसला किया है कि हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया जाए. हर्षित ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिहैबिलिटेशन पूरी कर ली है और चेन्नई में टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं. 

बताते चलें कि चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी हर्षित राणा को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के समापन के बाद भारतीय टीम यूके टूर पर जाएगी. टीम इंडिया 26 जून और 28 जून को आयरलैंड के साथ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. उसके बाद 1 जुलाई से भारत का इंग्लैंड दौरा शुरू होगा, जहां दोनों टीमों के बीच 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे.

सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया

अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को भारतीय टीम पहले ही जीत चुकी है. टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और दूसरे मुकाबले को 170 रनों के विशाल अंतर से जीता था. अब तीसरा वनडे मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
India National Cricket Team BCCI Harshit Rana IND VS AFG
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