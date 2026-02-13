India vs Pakistan: पाकिस्तान अब जिम्बाब्वे के लेवल पर, PAK दिग्गज ने खुद माना, करवा ली बेइज्जती
India vs Pakistan Match: पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की तुलना पाकिस्तान टीम से की. उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बड़ी बात कही.
2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा था, नीदरलैंड्स ने एक बार के लिए पाक खिलाड़ियों की सांसे अटका ही दी थीं. जब एसोसिएट टीमों के खिलाफ पाक टीम के लिए जीत पाना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में पाकिस्तान का एक दिग्गज क्रिकेटर बड़ी-बड़ी डींगें हांक रहा है. साथ ही उसने पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे के लेवल पर बताकर अपनी ही बेइज्जती करवाई है.
दरअसल 13 फरवरी का दिन जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के नाम रहा, जिसने टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को 29 रनों से हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया. बस फिर क्या था, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी कहने लगे कि अगर जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो पाकिस्तान, भारत को क्यों नहीं हरा सकता?
करवा ली बेइज्जती
पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, क्या वैसे ही पाकिस्तान भी भारत को उलटफेर का शिकार बना पाएगा. उन्होंने बातों ही बातों में पाक टीम को जिम्बाब्वे के स्तर पर बताया कि पाकिस्तान अब ऐसे हालात में है, जहां वो टीम इंडिया को हराने का नहीं बल्कि उसके खिलाफ उलटफेर करने का सपना देख रहा है.
मोहम्मद यूसुफ ने कहा, "जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हैरान कर दिया. ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसमें उसके कई स्टार खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे और एक युवा टीम लेकर मैदान में उतरी. यह दर्शाता है कि विश्वास के साथ अच्छा खेलते हुए आप टॉप टीमों को भी हरा सकते हैं. क्या पाकिस्तान ऐसा ही जुनून दिखा कर भारत को उलटफेर का शिकार बना पाएगा. राइवलरी कागजों पर नहीं जीती जाती, बल्कि यह उसी क्षण में जीती जाती है."
Zimbabwe stunned Australia, who were missing many of their senior stars and fielded a relatively young side. 💥— Mohammad Yousaf (@yousaf1788) February 13, 2026
It proves that belief and execution can topple pedigree. Can Pakistan channel that same spirit to upset India on the big stage? Rivalries aren’t won on paper—they’re…
