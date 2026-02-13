हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India vs Pakistan: पाकिस्तान अब जिम्बाब्वे के लेवल पर, PAK दिग्गज ने खुद माना, करवा ली बेइज्जती

India vs Pakistan: पाकिस्तान अब जिम्बाब्वे के लेवल पर, PAK दिग्गज ने खुद माना, करवा ली बेइज्जती

India vs Pakistan Match: पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की तुलना पाकिस्तान टीम से की. उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बड़ी बात कही.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Feb 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा था, नीदरलैंड्स ने एक बार के लिए पाक खिलाड़ियों की सांसे अटका ही दी थीं. जब एसोसिएट टीमों के खिलाफ पाक टीम के लिए जीत पाना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में पाकिस्तान का एक दिग्गज क्रिकेटर बड़ी-बड़ी डींगें हांक रहा है. साथ ही उसने पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे के लेवल पर बताकर अपनी ही बेइज्जती करवाई है.

दरअसल 13 फरवरी का दिन जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के नाम रहा, जिसने टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को 29 रनों से हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया. बस फिर क्या था, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी कहने लगे कि अगर जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो पाकिस्तान, भारत को क्यों नहीं हरा सकता?

करवा ली बेइज्जती

पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, क्या वैसे ही पाकिस्तान भी भारत को उलटफेर का शिकार बना पाएगा. उन्होंने बातों ही बातों में पाक टीम को जिम्बाब्वे के स्तर पर बताया कि पाकिस्तान अब ऐसे हालात में है, जहां वो टीम इंडिया को हराने का नहीं बल्कि उसके खिलाफ उलटफेर करने का सपना देख रहा है. 

मोहम्मद यूसुफ ने कहा, "जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हैरान कर दिया. ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसमें उसके कई स्टार खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे और एक युवा टीम लेकर मैदान में उतरी. यह दर्शाता है कि विश्वास के साथ अच्छा खेलते हुए आप टॉप टीमों को भी हरा सकते हैं. क्या पाकिस्तान ऐसा ही जुनून दिखा कर भारत को उलटफेर का शिकार बना पाएगा. राइवलरी कागजों पर नहीं जीती जाती, बल्कि यह उसी क्षण में जीती जाती है."

भारत-पाकिस्तान मैच पर हरभजन सिंह का हैरान करने वाला बयान, किसे बताया टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा? जानें

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Feb 2026 10:43 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK T20 World Cup 2026 T20 World Cup
इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
महाराष्ट्र
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
