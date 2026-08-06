जोस बटलर के नाम T20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

जोस बटलर टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है. बटलर ने द हंड्रेड लीग में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए 22 रन बनाते ही यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने वेल्श फायर के खिलाफ मैच में 20 गेंद में 51 रन बनाए. इस तरह बटलर ने अपने टी20 करियर में अब 14,833 रन बना लिए हैं.

मुकाबले में वेल्श फायर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन बनाए थे. मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट 62 रन बनाकर नाबाद लौटे. वहीं उनके ओपनिंग जोड़ीदार पॉल वॉल्टर ने 37 रन बनाए. दूसरी ओर जोस बटलर 20 गेंद में 51 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा. बटलर ने अपनी तूफानी पारी में 2 चौके और 6 छक्के लगाए.

टी20 में सबसे ज्यादा रन

कीरोन पोलार्ड पिछले करीब 20 साल से टी20 क्रिकेट में एक्टिव हैं. वो अब तक अपने 746 टी20 मैचों के करियर में 14803 रन बना चुके हैं. जबकि जोस बटलर ने 522 मैचों में 14833 रन बना लिए हैं. बटलर ने क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली समेत सब महान बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है.

14833 रन - जोस बटलर

14803 रन - कीरोन पोलार्ड

14562 रन - क्रिस गेल

14449 रन - एलेक्स हेल्स

14284 रन - डेविड वॉर्नर

14218 रन - विराट कोहली

जोस बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में 160 मैच खेलकर 4212 रन बनाए हैं. ओवरऑल टी20 करियर में उनके बाकी रन IPL, BBL, द हंड्रेड, टी20 ब्लास्ट और अन्य टूर्नामेंट्स में आए हैं. बताते चलें कि कुल टी20 रनों में घरेलू मैचों के आंकड़े भी जोड़े जाते हैं.

फिफ्टी लगाने में भी पीछे नहीं

जोस बटलर टी20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने में भी पीछे नहीं हैं. वेल्श फायर के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने टी20 करियर की 106वीं फिफ्टी लगाई. वो अब तक 106 टी20 पारियों में अर्धशतक लगा चुके हैं. उनके अलावा डेविड वॉर्नर (118), विराट कोहली (110) और बाबर आजम (101) ही टी20 में अर्धशतकों का शतक लगा पाए हैं.

बटलर के कुल टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 35.4 के औसत से 14833 रन बनाए हैं. इस दौरान बटलर ने 106 फिफ्टी लगाने के साथ 9 शतक भी जड़े हैं. वेल्श फायर के खिलाफ मुकाबले में ही बटलर ने अपने टी20 करियर का 650वां छक्का भी लगाया.

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