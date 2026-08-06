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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के शेड्यूल का एलान, 10 टीमों में होगी टक्कर

2027 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के शेड्यूल का एलान, 10 टीमों में होगी टक्कर

ICC ODI World Cup 2027 Qualifier: 2027 वनडे वर्ल्ड कप के क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के लिए तारीख सामने आ गई है. इस क्वालीफायर के विजेता को वर्ल्ड कप में सीधी एंट्री मिल जाएगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Aug 2026 08:44 AM (IST)
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2027 वनडे वर्ल्ड कप के क्वालीफायर टूर्नामेंट की तारीख सामने आ गई है. वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट अगले साल 22 फरवरी-23 मार्च तक खेला जाएगा. तारीखों का एलान हो गया है, लेकिन आईसीसी ने अब तक वेन्यू को लेकर कोई फैसला नहीं किया है. बता दें कि इस क्वालीफायर टूर्नामेंट में कुल 10 टीम भाग लेंगी, जिसके विजेता को वर्ल्ड कप में सीधी एंट्री मिल जाएगी.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट अनुसार क्वालीफायर 22 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा और इसमें कुल 10 टीम भाग लेंगी. नए फॉर्मेट के मुताबिक इस क्वालीफायर टूर्नामेंट का विजेता सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लेगा. वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर फिनिश करने वाली टीमों को दूसरा चांस मिलेगा. इन तीन स्थानों पर रहने वाली टीमों के बीच एक सुपर-सीरीज खेली जाएगी, जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का ही हिस्सा होगी. इसके विजेता को आखिरी 12 टीमों में स्थान मिलेगा.

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाला वर्ल्ड कप अगले साल 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा. 

क्वालीफायर का फॉर्मेट भी दिलचस्प बनाया गया है. मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर 30 सितंबर 2026 के दिन ICC के फुल मेंबर देशों में जो भी 2 टीम वनडे रैंकिंग में सबसे नीचे होंगी, उन्हें क्वालीफायर में जगह मिलेगी. वहीं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 (CWC 2) की टॉप-4 टीम और वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ की टॉप-4 टीमों को अगले साल होने वाले क्वालीफायर में जगह मिलेगी.

वर्ल्डकप क्वालीफायर प्लेऑफ में वे 4 टीम भी खेलेंगी, जो CWC 2 में सबसे निचले 4 स्थानों पर मौजूद होंगी. वहीं चैलेंज लीग से आने वाली 4 टीम भी इस प्लेऑफ टूर्नामेंट में भाग लेंगी. बताया जा रहा है कि इस प्लेऑफ में जो भी टीम टॉप-4 में रहेंगी, उन्हें वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जाने का मौका मिलेगा.

30 सितंबर 2026 की कट-ऑफ डेट से पहले वेस्टइंडीज को कड़ी मशक्कत करने की जरूरत होगी. वेस्टइंडीज अभी वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर है. अफगानिस्तान अभी आठवें और आयरलैंड 12वें स्थान पर है. वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालीफिकेशन मिलेगा या नहीं, यह अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड सीरीज पर निर्भर करता है.

दरअसल कट-ऑफ की तारीख से पहले वेस्टइंडीज के सिर्फ 2 वनडे मैच बचे हैं. इसी बीच अगर आयरलैंड को अफगानिस्तान पर 5-0 या 4-1 से जीत मिलती है, तो वेस्टइंडीज अपने दोनों मैच जीतकर रैंकिंग के टॉप-8 में आकर डायरेक्ट क्वालीफिकेशन पा सकती है. वेस्टइंडीज की टीम 2023 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
ICC ODI World Cup ODI World Cup 2027
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