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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकभी नंबर 5, कभी 6 तो कभी 7… केएल राहुल की भूमिका पर चिंतित हुए पूर्व चयनकर्ता, उठाए बड़े सवाल

कभी नंबर 5, कभी 6 तो कभी 7… केएल राहुल की भूमिका पर चिंतित हुए पूर्व चयनकर्ता, उठाए बड़े सवाल

पूर्व चयनकर्ता कृष श्रीकांत ने केएल राहुल को लगातार अलग-अलग क्रम पर खिलाने पर सवाल उठाते हुए उन्हें नंबर चार या पांच पर बल्लेबाजी कराने की सलाह दी. 

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती दोनों मुकाबले जीत लिए हैं. सीरीज अपने नाम करने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर टिकी हैं. हालांकि टीम की जीत के बीच विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का बल्लेबाजी क्रम चर्चा का विषय बना हुआ है. सीरीज के पहले मुकाबले में राहुल को नंबर 5 पर बल्लेबाजी का मौका मिला था, जहां उन्होंने 19 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाकर मैच खत्म किया. वहीं दूसरे वनडे में उन्हें नंबर 6 पर भेजा गया, लेकिन वह खाता खोले बिना पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए. लगातार बदलते बैटिंग ऑर्डर को लेकर अब पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष श्रीकांत ने चिंता जाहिर की है.

राहुल के बल्लेबाजी क्रम पर बोले कृष श्रीकांत

कृष श्रीकांत का मानना है कि केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज को लगातार नीचे के क्रम में भेजना सही फैसला नहीं है. उनके अनुसार इससे न सिर्फ राहुल के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है, बल्कि टीम को भी नुकसान हो सकता है. अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान श्रीकांत ने कहा, ‘अगर केएल राहुल नंबर छह पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो यह न तो उनके लिए अच्छा है और न ही टीम के लिए. मेरी राय में उन्हें हर हाल में नंबर चार या अधिकतम नंबर पांच पर ही खेलना चाहिए. मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए. जो खिलाड़ी टीम में पूरी तरह सेट हैं उन्हें कुछ मैचों में आराम देकर दूसरों को मौके दें और फिर प्लेइंग 11 का चयन करें.’

लगातार बदल रही है राहुल की भूमिका

हाल के समय में केएल राहुल को भारतीय टीम में अलग-अलग स्थानों पर बल्लेबाजी करते देखा गया है. कभी वह मध्यक्रम में नजर आते हैं तो कभी निचले क्रम में. ऐसे में उनकी निश्चित भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. पूर्व चयनकर्ता का मानना है कि राहुल को ऐसी जगह बल्लेबाजी करनी चाहिए जहां उन्हें पारी बनाने के लिए पर्याप्त समय और गेंदें मिल सकें. निचले क्रम में आने से उन्हें अक्सर तेजी से रन बनाने का दबाव झेलना पड़ता है.

चेन्नई में क्लीन स्वीप का लक्ष्य

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है और अब उसकी कोशिश मेहमान टीम का सूपड़ा साफ करने की होगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है.

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राहुल को किस नंबर पर मौका मिलेगा?

चूंकि सीरीज का फैसला हो चुका है, इसलिए भारतीय टीम प्रबंधन अंतिम मुकाबले में कुछ बदलाव और प्रयोग कर सकता है. ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि केएल राहुल को किस बल्लेबाजी क्रम पर भेजा जाता है. क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या टीम मैनेजमेंट राहुल को उनकी पसंदीदा भूमिका में वापसी का मौका देगा या फिर उन्हें एक बार फिर निचले क्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. चेन्नई वनडे में इसका जवाब मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें- फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? आज हो जाएगा खिताबी जंग पर अंतिम फैसला

Published at : 19 Jun 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan KL RAHUL Krish Srikkanth
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