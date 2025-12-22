Most Sixes In 2025 In T20 Format: टी20 फॉर्मेट तेज-तर्रार खेल के लिए जाना जाता है और इस फॉर्मेट में बल्लेबाज ज्यादातर रन चौकों और छक्कों की मदद से बनता है. साल 2025 अब खत्म होने के कगार पर है. इस साल की शुरुआत से हमें आईपीएल और कई टी20 सीरीज देखने को मिला, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने खूब चौके और छक्के लगाए हैं. इस साल टी20 फॉर्मेट में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. दूसरे नंबर पर 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2025 में टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज कौन हैं?

टी20 में साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

1. अभिषेक शर्मा - 108 छक्के

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्मेट में साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. अभिषेक ने इस साल टी20 फॉर्मेट में 41 मैचों में कुल 108 छक्के लगाए हैं, जिसकी मदद से 1602 रन बनाए हैं.

2. वैभव सूर्यवंशी - 60 छक्के

टी20 फॉर्मेट में साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 14 साल का युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दूसरे नंबर पर हैं. वैभव ने इस साल 17 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 688 रन बनाए हैं. वहीं, उनके बल्ले से कुल 60 छक्के निकले हैं.

3. सूर्याकुमार यादव - 54 छक्के

टी20 इंटरनेशनल में भारत के कप्तान सूर्याकुमार यादव टी20 फॉर्मेट में साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. सूर्यकुमार ने इस साल टी20 फॉर्मेट में 42 मैचों में कुल 54 छक्के लगाएं हैं, जिसकी मदद से 1100 रन बनाए हैं.

4. प्रियांश आर्य - 41 छक्के

टी20 फॉर्मेट में साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य चौथे नंबर पर हैं. प्रियांश ने इस साल 28 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 746 रन बनाए हैं. वहीं, उनके बल्ले से कुल 41 छक्के निकले हैं.

5. तिलक वर्मा - 41 छक्के

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा टी20 फॉर्मेट में साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. तिलक ने इस साल टी20 फॉर्मेट में 36 मैचों में कुल 41 छक्के लगाएं हैं, जिसकी मदद से 910 रन बनाए हैं.