123 साल में पहली बार हुआ ऐसा, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड ने मेलबर्न में लिखा डाला नया इतिहास

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा एशेज टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है. मैच के पहले ही दिन 20 विकेट गिर गए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं. इस मुकाबले के पहले ही दिन नया इतिहास लिख दिया गया है, क्योंकि एशेज के इतिहास में पिछले 123 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब मेलबर्न में किसी टेस्ट मैच के पहले ही दिन 20 या उससे ज्यादा विकेट गिर गए हों.

पहले दिन गिर गए 20 विकेट

चौथे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. मेलबर्न की पिच बल्लेबाजी के लिए इतनी खराब रही कि देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने 51 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. जैसे तैसे टीम 100 रनों के पार पहुंची. अंत में कंगारू टीम की पारी 152 रनों पर सिमट गई थी.

इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने आई, तो उसका हाल ऑस्ट्रेलिया से भी बुरा रहा. इंग्लैंड ने 16 रन के भीतर 4 विकेट खो दिए थे. हैरी ब्रूक के 41 रन और गस एटकिंसन के 28 रनों की बदौलत इंग्लैंड टीम जैसे-तैसे 110 के स्कोर पर पहुंचकर सिमट गई. बताते चलें कि ये सभी 20 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए.

123 साल बाद हुआ ये कारनामा

मेलबर्न में खेले गए किसी टेस्ट के पहले दिन 20 या उससे ज्यादा विकेट आखिरी बार 1902 में गिरे थे. उस समय मैच के पहले ही दिन 25 विकेट गिर गए थे. यह MCG स्टेडियम इतिहास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. किसी एक टेस्ट मैच के पहले दिन सबसे ज्यादा विकेट भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ही मैच में गिरे थे. 1888 में इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन 27 विकेट गिर गए थे.

