हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटघमंडी हो गए हैं..., पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की हरकत पर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल

घमंडी हो गए हैं..., पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की हरकत पर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल

Jasprit Bumrah Temba Bavuma: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वैसे तो शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच के पहले दिन उनकी एक हरकत ने बवाल खड़ा कर दिया. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा के लिए कही गई उनकी बात चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल बुमराह, मैच के दौरान ऋषभ पंत से बात कर रहे थे. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने टेंबा बावुमा के लिए 'बौना' शब्द का इस्तेमाल किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाज, एडन मार्करम और रायन रिकल्टन को आउट कर दिया था. मार्करम का विकेट गिरने के कुछ देर बाद ही बुमराह ने टेंबा बावुमा के खिलाफ LBW की अपील की, लेकिन ग्राउंड अंपायर ने बावुमा के पक्ष में फैसला सुनाया. भारतीय टीम के पास DRS लेने का मौका था, इसी बीच बुमराह ने विकेटकीपर ऋषभ पंत से सलाह ली.

बौना है ये...

जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत के बीच हुई बातचीत वायरल हो रही है. पहले बुमराह ने कहा, "बौना है ये." ऋषभ पंत ने जवाब में कहा, "बौना तो है लेकिन यहा पर." इसके बाद बुमराह ने बावुमा के लिए एक बार फिर "बौना' शब्द का इस्तेमाल किया. बुमराह चाहते थे कि DRS लिया जाए, लेकिन ऋषभ पंत का मानना था कि बावुमा की छोटी हाइट के बावजूद गेंद लेग स्टम्प को मिस कर जाएगी. जब रिप्ले दिखाया गया तो वाकई में गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल गई थी.

भारतीय टीम के लिए अच्छी बात ये रही कि बावुमा उसके बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए. उन्हें कुलदीप यादव ने 3 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी टीम की पहली पारी महज 159 रनों पर सिमट गई थी.

बुमराह की इस हरकत पर फैंस तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गाली देने के लिए बुमराह को सजा दी जानी चाहिए. वहीं एक व्यक्ति ने लिखा कि बुमराह अब घमंडी हो गए हैं.

यह भी पढ़ें:

मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:28 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa JASPRIT BUMRAH IND VS SA RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
आईपीएल
मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा
मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget