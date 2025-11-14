(Source: ECI | ABP NEWS)
घमंडी हो गए हैं..., पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की हरकत पर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल
Jasprit Bumrah Temba Bavuma: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वैसे तो शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच के पहले दिन उनकी एक हरकत ने बवाल खड़ा कर दिया. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा के लिए कही गई उनकी बात चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल बुमराह, मैच के दौरान ऋषभ पंत से बात कर रहे थे. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने टेंबा बावुमा के लिए 'बौना' शब्द का इस्तेमाल किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाज, एडन मार्करम और रायन रिकल्टन को आउट कर दिया था. मार्करम का विकेट गिरने के कुछ देर बाद ही बुमराह ने टेंबा बावुमा के खिलाफ LBW की अपील की, लेकिन ग्राउंड अंपायर ने बावुमा के पक्ष में फैसला सुनाया. भारतीय टीम के पास DRS लेने का मौका था, इसी बीच बुमराह ने विकेटकीपर ऋषभ पंत से सलाह ली.
बौना है ये...
जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत के बीच हुई बातचीत वायरल हो रही है. पहले बुमराह ने कहा, "बौना है ये." ऋषभ पंत ने जवाब में कहा, "बौना तो है लेकिन यहा पर." इसके बाद बुमराह ने बावुमा के लिए एक बार फिर "बौना' शब्द का इस्तेमाल किया. बुमराह चाहते थे कि DRS लिया जाए, लेकिन ऋषभ पंत का मानना था कि बावुमा की छोटी हाइट के बावजूद गेंद लेग स्टम्प को मिस कर जाएगी. जब रिप्ले दिखाया गया तो वाकई में गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल गई थी.
Bumrah: Bauna bhi toh hai ye.— sharabha (@Egoista_Wand) November 14, 2025
Jasprit Bumrah mocking South African captain Temba Bavuma’s height.
Bumrah has become very arrogant these days. 🙂#bumrah pic.twitter.com/7FvOTR9RIe
भारतीय टीम के लिए अच्छी बात ये रही कि बावुमा उसके बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए. उन्हें कुलदीप यादव ने 3 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी टीम की पहली पारी महज 159 रनों पर सिमट गई थी.
बुमराह की इस हरकत पर फैंस तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गाली देने के लिए बुमराह को सजा दी जानी चाहिए. वहीं एक व्यक्ति ने लिखा कि बुमराह अब घमंडी हो गए हैं.
