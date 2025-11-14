मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा

IPL 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है. कल शाम 5 बजे तक सभी टीमों को अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जमा करनी होगी. उससे पहले खबर है कि पंजाब किंग्स अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर सकती है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद हेनरिक क्लासेन पर एक बार फिर भरोसा दिखा सकती है. इसी बीच क्रिकबज की रिपोर्ट अनुसार अजिंक्य रहाणे IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने रह सकते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN

मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ में रिटेन किया था. क्रिकबज की रिपोर्ट अनुसार क्लासेन को रिलीज किए जाने का कोई संकेत नहीं मिला है. वो अगले सीजन SRH में बने रहेंगे. क्लासेन ने IPL 2025 में हैदराबाद के लिए 14 मैचों में 487 रन बनाए थे.

दूसरी ओर ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले सीजन पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 7 मैचों में सिर्फ 48 रन बनाए थे. इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि मैक्सवेल का रिलीज होना तय लग रहा है. पिछले सीजन मिचेल ओवेन को मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, उन्हें भी पंजाब किंग्स से रिटेंशन मिलने की उम्मीद कम है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लेकर भी अपडेट है कि लियाम लिविंगस्टोन, रसिख डार सलाम और मयंक अगरवाल भी रिलीज किए जा सकते हैं. मुंबई इंडियंस विल जैक्स को रिलीज कर सकती है. ये वही विल जैक्स हैं, जिन्हें नीलामी में खरीदने के बाद आकाश अंबानी RCB टीम मैनेजमेंट से हाथ मिलाने पहुंच गए थे.

KKR का कप्तान कौन?

कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी पिछले सीजन अजिंक्य रहाणे ने की थी. KKR टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ केएल राहुल को ट्रेड करने का प्रयास किया था, लेकिन वो डील किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई. अगर राहुल केकेआर में आते, तो संभवतः कप्तानी उन्हें मिलने वाली थी. फिलहाल रहाणे कप्तान बने रह सकते हैं.

