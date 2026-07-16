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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुरी फंसी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर शेफाली बग्गा! महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ED ने पूछे कई सवाल

बुरी फंसी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर शेफाली बग्गा! महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ED ने पूछे कई सवाल

ED की जांच में सामने आया है कि शेफाली बग्गा का नाम इस मामले के अहम आरोपी खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से जुड़ा हुआ है, जिसे महादेव ऑनलाइन बुक नेटवर्क का प्रमुख हवाला ऑपरेटर माना जाता है.

Written By : मनोज वर्मा, रवि यादव |  Updated at : 16 Jul 2026 07:26 PM (IST)
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जानी-मानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर शेफाली बग्गा का नाम चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को रायपुर स्थित ऑफिस में शेफाली बग्गा से पूछताछ भी की. ईडी की जांच में सामने आया है कि शेफाली बग्गा का नाम इस मामले के अहम आरोपी खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से जुड़ा हुआ है, जिसे महादेव ऑनलाइन बुक नेटवर्क का प्रमुख हवाला ऑपरेटर माना जाता है.

ईडी के मुताबिक खंजन ठक्कर भारत में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े हवाला लेन-देन और आर्थिक नेटवर्क को संचालित करता है. साथ ही ईडी को शक है कि शेफाली बग्गा उसके साथ मिलकर विदेश से संचालित हो रहे बेटिंग ऐप्स के प्रचार-प्रसार में शामिल थी.

शेफाली पर खिलाड़ियों को बेटिंग से जुड़े टिप्स देने का भी आरोप

ED के मुताबिक जांच के दौरान ऐसे कई डिजिटल सबूत और प्रमोशनल पेज मिले हैं, जिनमें शेफाली बग्गा बेटिंग ऐप का प्रचार करती नजर आ रही है. इतना ही नहीं, उन पर खिलाड़ियों को बेटिंग से जुड़े टिप्स देने का भी आरोप है. 

जांच एजेंसी का कहना है कि वो सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि बेटिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही थी. जांच में ये भी सामने आया है कि दुबई और लंदन जैसे विदेशी शहरों से संचालित होने वाले अवैध बेटिंग ऐप्स का फेस भी शेफाली बग्गा बनी हुई थी. 

ईडी का मानना है कि इन ऐप्स के जरिए भारत में बड़ी संख्या में लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए आकर्षित किया जा रहा था. ईडी को शेफाली बग्गा के टेलीग्राम चैनल से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं. एजेंसी के मुताबिक, इस चैनल पर बेटिंग ऐप का प्रचार किया जाता था और खिलाड़ियों को बेटिंग से जुड़े टिप्स और जानकारी दी जाती थी. इन डिजिटल सबूतों के आधार पर ईडी उनसे पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और खंजन ठक्कर से संबंधों को लेकर पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें- 

Exclusive: हारा हुआ मैच कैसे जीता अर्जेंटीना, कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप? पूर्व फुटबॉल दिग्गज ने ABP को बताया

Published at : 16 Jul 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Shefali Bagga Mahadev Betting App
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