रिजॉर्ट में बिताई रातें, खूब पी गई शराब! इंग्लैंड टीम के मैनेजर ने खोला बड़ा राज; अब होगी जांच

इंग्लैंड ने 2015 के बाद कोई एशेज सीरीज नहीं जीती है. पिछले 10 साल से एशेज में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है और 2025 की मौजूदा सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है. इंग्लैंड टीम की जमकर आलोचना हो रही है, इसी बीच इंग्लैंड टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की ने हैरतअंगेज खुलासा कर दिया है. उनका कहना है कि एशेज सीरीज के दौरान एक रिजॉर्ट में छुट्टियों के समय खिलाड़ियों द्वारा अत्याधिक शराब के सेवन की खबर सामने आई है.

रॉब की अब इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों की शराब की लत की जांच कर सकते हैं. अब तक एशेज सीरीज के तीनों मैचों में इंग्लैंड को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है.

दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच में इंग्लैंड टीम नूसा नाम के शहर में एक रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने गई थी. लंबे टूर के बीच इस ब्रेक की तैयारी पहले से कर ली गई थी, जिससे खिलाड़ियों को आराम दिया जा सके. टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की, नूसा में टीम के साथ नहीं गए थे. उनका कहना है कि उन्हें खिलाड़ियों के छुट्टी मनाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत दुख होगा अगर उन्हें अत्यधिक शराब सेवन का कोई भी सबूत मिलता है.

रॉब की ने कहा, "अगर लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अधिक शराब का सेवन किया है. जाहिर तौर पर हम इसकी जांच करेंगे. किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए अत्यधिक मात्रा में शराब पीना ऐसी चीज है, जिसकी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा. इसको नजरंदाज कर देना अवश्य ही एक बड़ी गलती होगी. मैंने अभी तक जो भी सुना है, उसके अनुसार खिलाड़ी बहुत अच्छे से पेश आए थे."

इंग्लैंड के खिलाड़ी पहले भी किसी सीरीज के दौरान शराब पीने की खबरों के कारण चर्चा में रहे हैं. एशेज सीरीज से पूर्व न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच खेले जाने से पूर्व हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल को शराब पीते देखा गया था. इस पर रॉब की का कहना था कि उस घटना के लिए दोनों खिलाड़ियों को वॉर्निंग देकर छोड़ दिया गया था.

