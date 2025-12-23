नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा

शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच पुणे नगर निगम चुनाव में गठबंधन पर सुप्रिया सुले ने मंगलवार (23 दिसंबर) को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभी कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पुणे के लिए पुणेकर यानी पुणे की जनता और पुणे का विकास महत्वपूर्ण है. पुणे का चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि यहां के लोगों के चुनाव है. उन्होंने कहा कि न हमने ऑफिशियल प्रस्ताव भेजा है और न उन्होंने प्रस्ताव भेजा है. चर्चा हर वार्ड में चल रही है. हर वार्ड का अलग कैलकुलेशन है. महाविकास अघाड़ी की हमारी पूरी डिटेल चर्चा हो चुकी है.

कांग्रेस से सुप्रिया सुले ने की ये अपील

सुप्रिया सुले ने कहा, "किसी को गठबंधन में लेना है या नहीं लेना है, ये चर्चा के बाद तय करेंगे. ये बच्चों वाली चीज नहीं है. हर एक के करियर का सवाल है. इसको हल्के में नहीं ले सकते. हमारी कोशिश होगी कि महाविकास अघाड़ी साथ रहे. कांग्रेस के हमारी विनती है कि मिलकर चुनाव लड़ें."

हम जो करेंगे पुणे के हित में करेंगे- सुप्रिया सुले

बारामती से सांसद ने कहा, "हम जो करेंगे पुणे के हित में करेंगे. पुणे में सात साल से उनकी सत्ता है. पुणे में ट्रैफिक बढ़ा है. इन्होंने कौन सा 24*7 पानी दे दिया है? मेरी भी बिल्डिंग में भी टैंकर आता है. पॉल्यूशन की समस्या है. दिल्ली में तो 11 सालों से उन्हें की सत्ता है. मुंबई और पुणे का भी वही हाल है. लेकिन एयर पॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ट्रैफिक नो सॉल्यूशन, स्कूल और अस्पतालों का इन्होंने क्या सुधारा है?"

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर क्या कहा?

सुप्रिया सुले ने कहा कि आगे पीछे होता रहता है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव लड़ें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) से हमारी बातचीत चल रही है.