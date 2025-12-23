हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट के फैंस को लगा बड़ा झटका, चिन्नास्वामी में नहीं दिखेंगे 'किंग' कोहली, सामने आई बड़ी खबर

विराट कोहली के फैंस को बड़ा झटका लगा है. सुरक्षा कारणों की वजह से बेंगलुरु में होने वाले सभी मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम से हटाकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट किए गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Dec 2025 03:03 PM (IST)
विजय हजारे ट्रॉफी से पहले बेंगलुरु में क्रिकेट फैंस के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अब एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते नजर नहीं आएंगे. सुरक्षा कारणों के चलते बेंगलुरु में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैचों का वेन्यू बदल दिया गया है. अब ये मुकाबले एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की बजाय बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे.

यह फैसला कर्नाटक सरकार के निर्देश पर लिया गया है. कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है. बदलाव के चलते बुधवार को दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच होने वाला मुकाबला भी नए वेन्यू पर खेला जाएगा. इस मैच में विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों के खेलने की उम्मीद है, लेकिन फैंस उन्हें स्टेडियम में नहीं देख पाएंगे.

सुरक्षा कारणों से बदला गया पूरा प्लान

कर्नाटक के गृह मंत्रालय ने मंगलवार सुबह केएससीए को सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद तुरंत फैसला लेते हुए सभी संबंधित टीमों को बता दिया गया था. सिर्फ मैच ही नहीं, बल्कि दोनों टीमों के प्री-मैच ट्रेनिंग सेशन भी अब BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही होंगे.

सबसे बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के किसी भी मैच में दर्शकों को एंट्री नहीं दी जाएगी. यानी फैंस स्टेडियम में जाकर विराट कोहली, ऋषभ पंत और अन्य स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए नहीं देख सकेंगे. यह फैसला पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी को लेकर पहले ही जबरदस्त उत्साह था. करीब 15 साल बाद वह विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं. ऐसे में चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनके खेलने की उम्मीद कर रहे फैंस को बड़ा झटका लगा है. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि बदले हुए हालात में दिल्ली की टीम कैसा प्रदर्शन करती है और विराट कोहली घरेलू वनडे क्रिकेट में कैसी शुरुआत करते हैं.

Published at : 23 Dec 2025 03:03 PM (IST)
Vijay Hazare Trophy VIRAT KOHLI Chinnaswamy Stadium
