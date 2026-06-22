भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सीनियर पुरुष टीम के सिलेक्शन पैनल ने सोमवार को 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. हैरी ब्रूक कप्तान हैं, साकिब महमूद समेत कई प्लेयर्स की वापसी हुई है. जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी प्लेयर के साथ जेम्स कोल्स के रूप में नया चेहरा भी टीम में है.

सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स और साकिब महमूद की टीम में वापसी हुई है. ये तीनों खिलाड़ी इसी साल हुए टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे. ब्राइडन कार्स और जेमी ओवरटन चोटिल होने के चलते टीम का हिस्सा नहीं हैं.

जेम्स कोल्स की होगी पहली सीरीज

अनकैप्ड ऑलराउंडर जेम्स कोल्स पहली बार इंग्लैंड की नेशनल टीम में चुने गए हैं. सेलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने कहा, "जेम्स कोल्स शानदार प्लेयर हैं और उन्होंने पिछले 12 महीनों में इंग्लैंड लायंस और देश-विदेश में टी20 प्रतियोगिताओं में अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में अपनी जगह बनाई है." 17 खिलाड़ियों की चुनी गई बड़ी टीम को लेकर उन्होंने कहा, "हमने एक बड़ी टीम चुनी है क्योंकि यह सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी, जिससे हमें टीम चुनने में लचीलापन मिलता है."

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Our 17-player squad is IN! 💪



Excitement building ahead of our five-match IT20 series with India!



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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड

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इंग्लैंड बनाम भारत टी20 शेड्यूल