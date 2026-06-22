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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटEngland T20 Squad For India: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का एलान, चुने गए 17 खिलाड़ी; अनकैप्ड प्लेयर भी शामिल

England T20 Squad For India: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का एलान, चुने गए 17 खिलाड़ी; अनकैप्ड प्लेयर भी शामिल

England T20 Squad For India 2026: भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इस टीम में अनकैप्ड प्लेयर भी शामिल है.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Jun 2026 10:27 PM (IST)
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भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सीनियर पुरुष टीम के सिलेक्शन पैनल ने सोमवार को 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. हैरी ब्रूक कप्तान हैं, साकिब महमूद समेत कई प्लेयर्स की वापसी हुई है. जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी प्लेयर के साथ जेम्स कोल्स के रूप में नया चेहरा भी टीम में है.

सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स और साकिब महमूद की टीम में वापसी हुई है. ये तीनों खिलाड़ी इसी साल हुए टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे. ब्राइडन कार्स और जेमी ओवरटन चोटिल होने के चलते टीम का हिस्सा नहीं हैं.

जेम्स कोल्स की होगी पहली सीरीज

अनकैप्ड ऑलराउंडर जेम्स कोल्स पहली बार इंग्लैंड की नेशनल टीम में चुने गए हैं. सेलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने कहा, "जेम्स कोल्स शानदार प्लेयर हैं और उन्होंने पिछले 12 महीनों में इंग्लैंड लायंस और देश-विदेश में टी20 प्रतियोगिताओं में अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में अपनी जगह बनाई है." 17 खिलाड़ियों की चुनी गई बड़ी टीम को लेकर उन्होंने कहा, "हमने एक बड़ी टीम चुनी है क्योंकि यह सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी, जिससे हमें टीम चुनने में लचीलापन मिलता है."

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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड

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इंग्लैंड बनाम भारत टी20 शेड्यूल

  • 1 जुलाई, डरहम (10 PM IST)
  • 4 जुलाई, स्ट्रेटफोर्ड (7 PM IST)
  • 7 जुलाई, वेस्ट ब्रिजफोर्ड (10 PM IST)
  • 9 जुलाई, ब्रिस्टल (10 PM IST)
  • 11 जुलाई, वेस्ट एंड (7 PM IST)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Jun 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Sam Curran England T20 Squad England Squad Harry Brook IND Vs ENG T20 India Tour Of England 2026
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