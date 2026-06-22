हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ एशियन गेम्स तक श्रेयस अय्यर बने भारत के कप्तान? शुभमन गिल के टी20 भविष्य से उठा पर्दा; रिपोर्ट

सिर्फ एशियन गेम्स तक श्रेयस अय्यर बने भारत के कप्तान? शुभमन गिल के टी20 भविष्य से उठा पर्दा; रिपोर्ट

सूर्यकुमार यादव के बाद BCCI ने श्रेयस अय्यर को टी20 का नया कप्तान नियुक्त किया है. बोर्ड ने आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के साथ एशियन गेम्स के स्क्वॉड का ऐलान किया, जिसमें शुभमन गिल को नहीं चुना.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

आयरलैंड दौरे के साथ टी20 इंटरनेशनल का नया साइकल शुरू हो रहा है, इसके बाद भारत इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. सूर्यकुमार यादव के बाद BCCI ने श्रेयस अय्यर को नया कप्तान नियुक्त किया, जबकि वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल को इस छोटे फॉर्मेट के लिए टीम में भी शामिल नहीं किया. वह एशियन गेम्स के स्क्वॉड में भी नहीं हैं, तो क्या वह टी20 की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं? रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं है.

रेव स्पोर्ट्ज ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को टी20 सेटअप में वापस लाने और उन्हें कप्तानी सौंपने पर भी विचार किया था. सूत्र ने बताया कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के रूप में कप्तानी के लिए 2 विकल्प थे, दोनों के नाम पर चर्चा हुई. रिपोर्ट के अनुसार सेलेक्टर्स ने अंतिम फैसला ये लिया कि श्रेयस अय्यर को सितंबर-अक्टूबर में होने वाले एशियन गेम्स तक कप्तानी सौंपी जाए.

बेशक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, लेकिन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम ऐलान के दौरान कहा था कि ओलंपिक और अगले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते श्रेयस अय्यर कप्तानी के लिए बेहतर हैं.

यह भी पढ़ें- 'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर

जुलाई में होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए सेकंड-स्ट्रिंग टीम भेजी जा सकती है, जिसमें कप्तान भी अलग हो सकता है. IPL के प्रदर्शन को देखें तो श्रेयस अय्यर बेहतर कप्तान हैं, जो बात अगरकर ने प्रेस कांफ्रेंस में भी कही थी लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सेलेक्टर्स ने गिल के बारे में अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है. वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में होने वाले अगले T20 वर्ल्ड कप के अलावा LA28 ओलंपिक्स भी शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ बैठे नजर आए रविचंद्रन अश्विन, एक टीम में शामिल; फोटो वायरल

श्रेयस अय्यर से उम्मीदें हैं कि वह भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में और आगे ले जाएं, उनके ऊपर अधिक प्रेशर इसलिए भी होगा क्योंकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत का टी20 रिकॉर्ड शानदार रहा और टीम लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
India Tour Of Ireland INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER SHUBMAN GILL India T20 Captain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सिर्फ एशियन गेम्स तक श्रेयस अय्यर बने भारत के कप्तान? शुभमन गिल के टी20 भविष्य से उठा पर्दा; रिपोर्ट
सिर्फ एशियन गेम्स तक श्रेयस अय्यर बने भारत के कप्तान? शुभमन गिल के टी20 भविष्य से उठा पर्दा; रिपोर्ट
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे; वीडियो वायरल 
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे
क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ बैठे नजर आए रविचंद्रन अश्विन, एक टीम में शामिल; फोटो वायरल
पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ बैठे नजर आए रविचंद्रन अश्विन, एक टीम में शामिल; फोटो वायरल
क्रिकेट
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
Advertisement

वीडियोज

BSA Scrambler 650 Review | ₹3.25 लाख में 652cc का दम! #bsa #scrambler #autolive
Imtiaz Ali ने कहा Gen Z को गलत समझा जाता है, उनके दिल में आज भी सच्ची मोहब्बत है
Bollywood News: जाह्नवी-कृति के ग्लैमरस अंदाज़ ने खींचा ध्यान, कहानी हुई पीछे? (22.06.26)
UP News: जमीनी विवाद में सपा नेता की हत्या! 24 घंटे में मुठभेड़.. और दबोचा गया आरोपी! |ABPLIVE
Laxmi Niwas:😯Veer से शादी के लिए माना Radhika का परिवार, अपनों की खुशी के लिए भरी हामी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: 10 साल में 6 PM का इस्तीफा! क्यों कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, स्टार्मर के बाद कुर्सी किसकी?
10 साल में 6 PM का इस्तीफा! क्यों कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अगला कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
क्रिकेट
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
टेलीविजन
'वो रिकवर कर रहे हैं', पापा की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़के शोएब इब्राहिम
'वो रिकवर कर रहे हैं', पापा की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़के शोएब इब्राहिम
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
यूटिलिटी
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
ट्रेंडिंग
Video: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Best Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget