आयरलैंड दौरे के साथ टी20 इंटरनेशनल का नया साइकल शुरू हो रहा है, इसके बाद भारत इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. सूर्यकुमार यादव के बाद BCCI ने श्रेयस अय्यर को नया कप्तान नियुक्त किया, जबकि वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल को इस छोटे फॉर्मेट के लिए टीम में भी शामिल नहीं किया. वह एशियन गेम्स के स्क्वॉड में भी नहीं हैं, तो क्या वह टी20 की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं? रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं है.

रेव स्पोर्ट्ज ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को टी20 सेटअप में वापस लाने और उन्हें कप्तानी सौंपने पर भी विचार किया था. सूत्र ने बताया कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के रूप में कप्तानी के लिए 2 विकल्प थे, दोनों के नाम पर चर्चा हुई. रिपोर्ट के अनुसार सेलेक्टर्स ने अंतिम फैसला ये लिया कि श्रेयस अय्यर को सितंबर-अक्टूबर में होने वाले एशियन गेम्स तक कप्तानी सौंपी जाए.

बेशक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, लेकिन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम ऐलान के दौरान कहा था कि ओलंपिक और अगले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते श्रेयस अय्यर कप्तानी के लिए बेहतर हैं.

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जुलाई में होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए सेकंड-स्ट्रिंग टीम भेजी जा सकती है, जिसमें कप्तान भी अलग हो सकता है. IPL के प्रदर्शन को देखें तो श्रेयस अय्यर बेहतर कप्तान हैं, जो बात अगरकर ने प्रेस कांफ्रेंस में भी कही थी लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सेलेक्टर्स ने गिल के बारे में अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है. वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में होने वाले अगले T20 वर्ल्ड कप के अलावा LA28 ओलंपिक्स भी शामिल हो सकते हैं.

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श्रेयस अय्यर से उम्मीदें हैं कि वह भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में और आगे ले जाएं, उनके ऊपर अधिक प्रेशर इसलिए भी होगा क्योंकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत का टी20 रिकॉर्ड शानदार रहा और टीम लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है.