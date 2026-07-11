आयरलैंड और इंग्लैंड टूर ने भारतीय टीम की पोल खोलकर रख दी है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल हो रहे हैं, यूके टूर पर अब तक 6 मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं. टीम इंडिया की यह स्थिति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि भारत 4 महीने पहले ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप का विजेता बना है.

श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन कप्तान हैं, उन्होंने यह सिर्फ IPL में नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी साबित किया है. मगर भारतीय टीम के लिए अब तक उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इसी बीच यहां भारतीय टीम के सबसे सफल टी20 कप्तानों की लिस्ट देख लीजिए.

रोहित-सूर्या सबसे बेस्ट

सबसे ज्यादा जीत की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को 49 जीत दिलाई थीं. हालांकि जीत प्रतिशत की बात की जाए, तो सूर्यकुमार यादव सबसे ऊपर हैं. सूर्या की कप्तानी में भारत ने 82 प्रतिशत मौकों पर जीत दर्ज की.

रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा जीत के मामले में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 41 जीत दर्ज कीं, जबकि सूर्यकुमार यादव के कप्तान रहते भारत ने 40 मैच जीते. वहीं विराट कोहली के अंडर भारत 30 मुकाबले जीता था. बताते चलें कि अब तक टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के 5 ही फुल-टाइम कप्तान रहे हैं. इनके नाम एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर हैं.

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बतौर कप्तान टी20 में सबसे ज्यादा जीत

49 जीत - रोहित शर्मा

41 जीत - एमएस धोनी

40 जीत - सूर्यकुमार यादव

30 जीत - विराट कोहली

एमएस धोनी (2007), रोहित शर्मा (2024) और सूर्यकुमार यादव (2026) की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, लेकिन विराट कोहली बतौर कप्तान कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाए.

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