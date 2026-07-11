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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएमएस धोनी नहीं हैं टी20 में भारत के सबसे सफल कप्तान, दूसरे स्थान पर सूर्या; देखें विराट कोहली का नंबर

एमएस धोनी नहीं हैं टी20 में भारत के सबसे सफल कप्तान, दूसरे स्थान पर सूर्या; देखें विराट कोहली का नंबर

India Most Successful T20I Captains: टी20 में भारत के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी नहीं हैं. विराट कोहली इस लिस्ट में बाकी कप्तानों से काफी पीछे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 04:55 AM (IST)
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आयरलैंड और इंग्लैंड टूर ने भारतीय टीम की पोल खोलकर रख दी है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल हो रहे हैं, यूके टूर पर अब तक 6 मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं. टीम इंडिया की यह स्थिति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि भारत 4 महीने पहले ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप का विजेता बना है.

श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन कप्तान हैं, उन्होंने यह सिर्फ IPL में नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी साबित किया है. मगर भारतीय टीम के लिए अब तक उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इसी बीच यहां भारतीय टीम के सबसे सफल टी20 कप्तानों की लिस्ट देख लीजिए.

रोहित-सूर्या सबसे बेस्ट

सबसे ज्यादा जीत की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को 49 जीत दिलाई थीं. हालांकि जीत प्रतिशत की बात की जाए, तो सूर्यकुमार यादव सबसे ऊपर हैं. सूर्या की कप्तानी में भारत ने 82 प्रतिशत मौकों पर जीत दर्ज की.

रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा जीत के मामले में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 41 जीत दर्ज कीं, जबकि सूर्यकुमार यादव के कप्तान रहते भारत ने 40 मैच जीते. वहीं विराट कोहली के अंडर भारत 30 मुकाबले जीता था. बताते चलें कि अब तक टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के 5 ही फुल-टाइम कप्तान रहे हैं. इनके नाम एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर हैं.

यह भी पढ़ें: BCCI का बड़ा एलान, भारत बनाम नेपाल टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी; देखें कब-कब खेले जाएंगे मैच

बतौर कप्तान टी20 में सबसे ज्यादा जीत

  • 49 जीत - रोहित शर्मा
  • 41 जीत - एमएस धोनी
  • 40 जीत - सूर्यकुमार यादव
  • 30 जीत - विराट कोहली

एमएस धोनी (2007), रोहित शर्मा (2024) और सूर्यकुमार यादव (2026) की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, लेकिन विराट कोहली बतौर कप्तान कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाए.

यह भी पढ़ें:

IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार के 3 सबसे बड़े गुनहगार, उपकप्तान बुरी तरह फेल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jul 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team VIRAT KOHLI Rohit SHarma SURYAKUMAR YADAV
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