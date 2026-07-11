इंग्लैंड टी20 सीरीज के बाद इन 3 खिलाड़ियों का टीम इंडिया से कटेगा पत्ता! देखें लिस्ट में कौन-कौन

IND vs ENG T20I: भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज हार चुकी है. बीते गुरुवार (09 जुलाई) ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. सीरीज का आखिरी और पांचवां मैच 11 जुलाई (शनिवार) को खेला जाएगा. सीरीज खत्म होने के साथ टीम इंडिया से कई खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है. हम आपको ऐसे ही 3 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.

1- प्रसिद्ध कृष्णा

लिस्ट में सबसे पहला नाम तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण का शामिल हो सकता है. उन्हें इंग्लैंड दौरे से पहले आयरलैंड के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज में मौका दिया गया था. प्रसिद्ध ने सीरीज में 1 मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 14.25 की इकॉनमी से 57 रन खर्चे थे. इसके बाद इंग्लैंड सीरीज के चौथे टी20 में भारतीय गेंदबाज ने 3 ओवर में 26 रन दिए. दोनों ही मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सका था.

2- रवि बिश्नोई

स्पिनर रवि बिश्नोई इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में खेलते हुए नजर आए थे. वह काफी महंगे साबित हुए थे. उन्होंने 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 15 की इकॉनमी से 60 रन खर्चे थे. इस प्रदर्शन को देखते हुए उनका इंग्लैंड टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया से पत्ता कटना तय ही नजर आ रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनको लेकर सिलेक्टर्स क्या फैसला करते हैं.

3- वाशिंगटन सुंदर

लिस्ट में तीसरा नाम ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का हो सकता है. सुंदर भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर वह गेंद और बल्ले दोनों से ही कुछ खास नहीं कर सके. आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में सुंदर ने 09 रन बनाए थे. गेंदबाजी करते हुए उन्हें एक भी विकेट नहीं मिल सका था. फिर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में सुंदर ने 05 रन बनाए और गेंदबाजी में यहां भी उन्हें विकेट नहीं मिल सका.

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