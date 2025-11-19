हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAshes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने इस मुकाबले के लिए 12 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है, जिससे प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ हो गई है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 19 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से 2025-26 एशेज सीरीज खेली जाएगी. पांच मैचों की यह ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज 21 नवंबर से शुरू होगी, वहीं 4 जनवरी 2026 से अंतिम मुकाबला खेला जाएगा. इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. इंग्लैंड ने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ पांच तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. ऐसे में इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन की तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है. पर्थ में गति और उछाल मिलने की उम्मीद है. ऐसे में इंग्लिश टीम केवल तेज गेंदबाजी आक्रमण पर निर्भर रहने की अपनी रणनीति पर ही कायम रह सकती है. इंग्लैंड की टीम में मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स जैसे खिलाड़ी हैं, जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. 

एशेज सीरीज का इतिहास

एशेज सीरीज की शुरुआत साल 1882 से हुई थी. तब से अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस ऐतिहासिक सीरीज के तहत कुल 345 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 142 मैच अपने नाम किए, जबकि 110 मुकाबलों में इंग्लैंड को जीत नसीब हुई है.

पहले एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम- बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर.

2025-26 एशेज सीरीज का फुल शेड्यूल

पहला टेस्ट, 21 नवंबर से - पर्थ, भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:00 बजे से

दूसरा टेस्ट, 4 दिसंबर से - ब्रिस्बेन, भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे से

तीसरा टेस्ट, 17 दिसंबर से - एडिलेड, भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे से

चौथा टेस्ट, 26 दिसंबर से - मेलबर्न, भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे से

पांचवां टेस्ट 4 जनवरी से - सिडनी, भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे से

भारत में कहां देखें लाइव?

भारतीय दर्शक एशेज 2025-26 का लाइव टेलीकास्ट Star Sports Network पर देख सकेंगे. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

Published at : 19 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Ben Stokes Mark Wood Jofra Archer Australia Vs England The Ashes Ashes Series AUS Vs ENG 1st Test
