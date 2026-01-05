ड्वेन ब्रावो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर हुए भावुक, जानिए ऐसा क्या कहा जो हो गया वायरल

Dwayne Bravo Gave Emotional Statement For MS Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का खास लगाव रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अनगिनत मैचों में ड्वेन ब्रावो ने यादगार प्रदर्शन किया है. यहीं कारण है कि सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के प्रति ब्रावो का एक अलग ही लगाव देखने को मिलता है. हाल ही में, ब्रावो ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में धोनी को लेकर भावुक बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम दोनों अलग-अलग मां से जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन हम सगे भाई की तरह हैं.

ड्वेन ब्रावो ने एमएस धोनी को लेकर दिया बयान

सीएसके में धोनी के साथ अनुभव को लेकर ब्रावो ने कहा, ‘जब मैंने सीएसके लिए पहला ओवर किया था तो उन्होंने मुझ से पूछा था कि मैं क्या फील्ड चाहता हूं. मैंने उन्हें बताया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी भी फिर फील्ड प्लेसमेंट को लेकर नहीं पूछा. मैंने महसूस किया कि वे मुझपर पूरी तरह से भरोसा करते हैं. वहीं, हमने एक दूसरे को अलग-अलग मां से पैदा हुए भाई कहने लगे थे. उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया.’

CSK के लिए कैसा रहा है ड्वेन ब्रावो का करियर?

ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल में कुल 14 सीजन खेले, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 10 सीजन सीएसके के लिए खेले हैं. इस टूर्नामेंट में उनकी शुरुआत मुंबई इंडियंस के साथ हुई थी. मुंबई के लिए ब्रावो तीन सीजन खेले और बीच में एक सीजन के लिए वो गुजरात लायंस के लिए खेले थे. सीएसके के लिए ब्रावो ने कुल 75 मैचों में मैदान पर उतरे.

इन मुकाबलों में ब्रावो ने सीएसके लिए बल्लेबाजी में 137.16 की स्ट्राइक रेट से कुल 1004 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने गेंदबाजी में सीएसके के लिए कुल 140 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे हैं और ब्रावो ने सीएसके लिए 13 बार तीन विकेट झटकने का भी कारनामा किया है. बतौर खिलाड़ी के अलावा, ब्रावो सीएसके के लिए बॉलिंग कोच की भूमिका में भी दिखाई दे चुके हैं.