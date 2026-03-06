सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा, बयान वायरल

Suryakumar Yadav Said After India Victory In The Second Semifinal Against England: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार यानी 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया सेमीफाइनल मैच 7 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है, जहां रविवार यानी 8 मार्च को उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने बताया कि सेमीफाइनल मैच के दौरान वो काफी नर्वस थे. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 7 विकेट गंवाकर 246 रन बना लिए. हालांकि, मेहमान टीम करीबी तक पहुंची, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सकी.

सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा - मैं काफी नर्वस था

निर्णायक मुकाबले को जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैं काफी नर्वस था. अगर कोई मेरी हार्ट रेट चेक करता तो पता चल जाता. भारत में खिताब के लिए खेलते समय दबाव और घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन लड़के इसके लिए उत्साहित भी हैं.' टीम इंडिया 8 मार्च को खिताब के लिए न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में पहुचने पर खुशी जताते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, ये एक अविश्वसनीय एहसास है. फाइनल के लिए अहमदाबाद जाना टीम के लिए बहुत खास है.'

इंग्लैंड की टीम ने अच्छी चुनौती दी - सूर्यकुमार यादव

भारत द्वारा दिए गए 254 रन के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम ने साहसिक बल्लेबाजी की. इंग्लैंड की टीम ने अंतिम गेंद तक लड़ाई जारी रखी. भारतीय कप्तान ने कहा, 'इंग्लैंड की टीम पूरे मैच में मुकाबले में बनी हुई थी और रन चेज में भी उन्होंने अच्छी चुनौती दी, लेकिन जिस तरह जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और बाकी गेंदबाजों ने मैच को वापस हमारी ओर मोड़ा, वो अविश्वसनीय था. ये सच में खास गेंदबाजी का प्रदर्शन था.' कप्तान सूर्या ने फील्डिंग कोच को भी जीत का श्रेय देते हुए कहा, 'हमें अपने फील्डिंग कोच टी दिलीप को भी थोड़ा श्रेय देना होगा. जैसे ही हमने देखा कि आदिल रशीद एक छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, हमें लगा कि शिवम दुबे उनके खिलाफ सही मैच-अप होंगे.'