हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा ने वनडे की कप्तानी खुद छोड़ी या उन्हें हटाया गया? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया जवाब

रोहित शर्मा ने वनडे की कप्तानी खुद छोड़ी या उन्हें हटाया गया? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया जवाब

अजीत अगरकर के जवाब से तस्वीर लगभग साफ हो गई है. फिलहाल, 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार खेलेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 04 Oct 2025 05:41 PM (IST)
BCCI ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया. भारत को इसी साल मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया. उनकी जगह 26 साल के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई. इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया. वो यह है कि रोहित शर्मा ने खुद वनडे टीम की कप्तानी छोड़ी है या उन्हें हटाया गया है? फिलहाल, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बयान से ऐसा लगता है कि रोहित से कप्तानी से हटाया गया है. शनिवार को ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया. वनडे सीरीज की टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी शामिल किया गया है. वहीं श्रेयस अय्यर को तीन मैचों की सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है. 

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पुष्टि की है कि रोहित शर्मा को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है, लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या विराट और रोहित विश्व कप 2027 खेलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. अगरकर ने कहा, "वे अभी इसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं और हमने उन्हें चुना है. जहां तक 2027 विश्व कप का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आज कप्तानी में बदलाव के साथ बात करने की जरूरत है."

यह पूछने पर कि रोहित शर्मा ने इस फैसले को किस तरह लिया है, उन्होंने कहा, "यह चयन समिति और रोहित के बीच की बात है." अगरकर ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ ही वनडे खेलने हैं. लिहाजा तीन अलग-अलग कप्तान रखना असंभव है, क्योंकि इससे रणनीति बनाने में दिक्कत होती है. उन्होंने कहा, यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि तीन प्रारूपों में तीन कप्तान हों. इससे रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "एक समय पर जाकर आप अगले विश्व कप पर विचार करेंगे और यह फॉर्मेट अब बहुत कम खेला जाता है. इसलिए अगले कप्तान को देने के लिये ज्यादा मैच भी नहीं हैं. उसे खुद को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिये समय दिया जाना जरूरी है."

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

Published at : 04 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Ajit Agarkar Shubman Gill India ODI Captain BCCI Rohit SHarma INDIA VS AUSTRALIA
Embed widget